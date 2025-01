Addizionale regionale toscana 2024: scatta l’aumento Irpef

- Pubblicità -

L’aumento dell’addizionale regionale toscana dell’Irpef è stato deciso per il 2024, ma gli effetti sulle tasche dei contribuenti si inizieranno a sentire proprio da quest’anno, con la dichiarazione dei redditi 2025 e il calcolo delle tasse dovute da ogni cittadino. L’aliquota dell’imposta è salita soprattutto per i redditi più alti con incrementi superiori al 90%.

Cos’è l’addizionale regionale dell’Irpef

Ma facciamo un passo indietro. Accanto all’Irpef nazionale (tassa sul reddito delle persone fisiche pagata in base al proprio reddito) esistono due imposte addizionali, una stabilita dai Comuni (a Firenze ad esempio è azzerata fino ai 25.000 euro di reddito, sopra è pari allo 0,2%) e l’altra stabilita dalle regioni. Il 21 dicembre 2023 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l’aumento dell’addizionale, inserita nel Documento di Economia e Finanza regionale per il 2024, una sorta di “legge di bilancio” locale.

- Pubblicità -

Il rincaro, deciso per i redditi sopra i 28.000 euro, è stato introdotto per ripianare il rosso del bilancio della Sanità toscana, che la Regione ha imputato alla mancata erogazione da parte dello Stato delle risorse del “payback”. Si tratta di un meccanismo stabilito a livello nazionale (ma fortemente criticato dal mondo produttivo) che prevede una sorta di “rimborso” in favore delle Regioni da parte delle imprese del settore dei dispositivi sanitari se la spesa sostenuta per questi prodotti supera una soglia prefissata.

Per la Toscana il conto supera i 400 milioni di euro. Nonostante più volte il presidente della Regione Eugenio Giani abbia chiesto risposte al Governo, per arrivare a un azzeramento dell’aumento dell’addizionale, non ci sono state risposte da Roma. Il rincaro quindi resta.

- Pubblicità -

A quanto ammonta l’aumento dell’addizionale Irpef regionale toscana per i redditi 2024

Dunque in riferimento ai redditi percepiti nel 2024, l’addizionale regionale per chi ha il domicilio fiscale in Toscana è stata ritoccata e, in sede di dichiarazione dei redditi (che si potrà presentare dal 15 aprile 2025 in poi) saranno calcolate le nuove aliquote Irpef. Ecco cosa cambia e quali scaglioni restano fermi:

Reddito fino a 15.000 euro – addizionale regionale toscana 1,42%

Non ci sono aumenti rispetto al 2023

– addizionale regionale toscana Non ci sono aumenti rispetto al 2023 Reddito da 15.001 a 28.000 euro – addizionale regionale toscana 1,43%

Non ci sono aumenti rispetto al 2023

– addizionale regionale toscana Non ci sono aumenti rispetto al 2023 Reddito da 28.001 a 50.000 euro – addizionale regionale toscana 3,32%

Aumento rispetto al 2023, quando era all’1,68%

– addizionale regionale toscana Aumento rispetto al 2023, quando era all’1,68% Reddito oltre 50.001 euro – addizionale regionale toscana 3,33%

Aumento rispetto al 2023, quando era all’1,73%

Come viene fatto il calcolo

Il calcolo dell’addizionale regionale, come succede per l’Irpef nazionale, viene effettuata per scaglioni di reddito. Questo vuol dire, ad esempio, che se il proprio reddito imponibile è di 29.000 euro, sui primi 15.000 euro si pagherà un’aliquota dell’1,42%; sulla restante cifra che arriva fino ai 28.000 euro (ossia 13.000 euro) sarà calcolata un’addizionale regionale all’1,43%; sul restante del reddito (1.000 euro) si applicherà infine l’aliquota del 3,32%.