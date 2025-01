Zcs Firenze 2025: mappa e regole per il parcheggio dei residenti

- Pubblicità -

Addio alla vetrofania per il parcheggio dei residenti e anche alla fotocopia del libretto: dal 2 gennaio 2025 sul sito della SAS è possibile registrare il proprio veicolo per il parcheggio gratuito nella ZCS di Firenze dove si è residenti. Per chi ha la necessità sostare fuori dalla propria zona a sosta controllata non valgono più i bollini colorati, ma è possibile acquistare il nuovo pass sosta. La novità più grossa riguarda i residenti: anche se non si vuole comprare questi mini-abbonamenti, entro il 30 aprile bisognerà necessariamente registrare la targa del veicolo per non rischiare multe parcheggiando nell’area in cui si vive.

Cosa cambia per il parcheggio dei residenti a Firenze

Il parcheggio della propria auto nella Zcs dove si risiede resta gratuito anche dopo il 1° gennaio 2025, ma come detto entro il 30 aprile è necessario registrarsi online sul sito della SAS, la Società di servizi alla strada, controllata dal Comune di Firenze. Finora era sufficiente esporre la fotocopia della carta di circolazione. Il nuovo codice della strada però non prevede più l’aggiornamento sul libretto della residenza. Per non rischiare multe, anche nel proprio quartiere, bisognerà quindi collegarsi online e seguire la procedura guidata inserendo la targa del veicolo. Tra le novità, il Comune di Firenze ha annunciato anche l’impiego di tre vetture dotate di telecamera che leggeranno in automatico le targhe dei veicoli sanzionando chi sgarra o non paga il parcheggio.

- Pubblicità -

I fiorentini dovranno registrare la propria auto e l’autorizzazione alla sosta gratuita nella Zcs di residenza avrà validità a partire dal 1° maggio 2025. Fino al 30 aprile 2025 continueranno a valere le vecchie regole, ossia basterà esporre o il contrassegno residenti o il libretto da cui si possa verificare l’indirizzo di residenza. La vetrofania è invece scaduta lo scorso 31 dicembre (vedi sotto).

Ecco come comunicare la targa del proprio veicolo: registrarsi sul sito della SAS; dal menù in alto selezionare “Autorizzazioni ZTL/ZCS – Richiedi”; dalla tendina “Categoria autorizzazione” scegliere la voce “ZCS”; dal menu “Tipologia autorizzazione” selezionare “Registrazione residente per sosta gratuita dal 01/05/2025 nella propria ZCS”. Per informazioni l’ufficio relazioni con il pubblico di SAS risponde al numero 055.40401 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle 14.30 oppure tramite mail all’indirizzo [email protected].

- Pubblicità -

In quale Zcs di Firenze vivo? La mappa

La mappa del parcheggio a Firenze è divisa in 5 diverse Zcs, zone a sosta controllata: la prima (Zcs 1) si trova intorno al centro storico e alla Ztl, le altre coincidono con il territorio dei diversi Quartieri. Quindi che vive nel Quartiere 2 appartiene alla Zcs 2, chi abita nel Q3 nella Zcs 3 e via dicendo. I residenti all’interno dei 5 settori della Ztl (A, B, O, F e G) possono parcheggiare la propria auto in tutta la Zcs 1. Qui la mappa navigabile delle Zcs di Firenze pubblicata sugli Opendata del Comune.

Sul portale della SAS è inoltre disponibile una pagina dove poter inserire l’indirizzo di residenza e conoscere così la Zcs di appartenenza. Come detto dal 1° maggio 2025 sarà necessario essere registrati online per poter parcheggiare gratuitamente nel proprio quartiere, nelle strisce bianche per residenti (che in alcune aree sono gialle), in quelle blu a sosta promiscua e, dalle 18 alle 9, in quelle blu a rotazione veloce (dove il costo aumenta dalla seconda ora in poi).

- Pubblicità -

Pass residenti e mini-abbonamento al posto della vetrofania per il parcheggio

Le altre novità per il parcheggio a Firenze sono entrate in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025 e riguardano i residenti che lasciano in sosta l’auto fuori dalla propria Zcs. Scaduta la vetrofania, per non rischiare multe è possibile acquistare un pass per ogni singola Zcs di Firenze esterna alla propria: il costo è di 10 euro al mese per ogni Zcs (100 euro l’abbonamento annuale), che scende a 5 euro per chi ha un Isee sotto i 12.500 euro. Si tratta di un permesso digitale, che non va esposto e permette di posteggiare il veicolo nelle strisce blu a sosta promiscua nella Zcs prescelta e, dalle 18 alle 9, in quelle a rotazione veloce. I controlli sono fatti confrontando la targa con il database dei permessi.

I residenti del Comune di Firenze in possesso di auto elettriche possono sostare gratuitamente negli stalli blu di sosta promiscua fuori dalla propria Zcs senza acquistare alcun pass, mentre quelli ibridi pagano come tutti gli altri. Per le donne in dolce attesa e per i neo genitori residenti nel Comune di Firenze anche dopo il 1° gennaio 2025 è previsto un contrassegno (uno solo per coppia) valido per tutte le Zcs. In caso di auto sostitutiva è sufficiente esporre l’autocertificazione rilasciata dal riparatore con l’indicazione della targa del veicolo in riparazione.