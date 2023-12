Tasse: si studia un aumento dell’Irpef in Toscana

- Pubblicità -

La Toscana pensa a ritoccare al rialzo l’addizionale regionale dell’Irpef e questo aumento delle tasse servirà a finanziare la Sanità. Per far quadrare i conti all’appello mancano infatti oltre 400 milioni di euro, che dovevano entrare nelle casse della Regione per il meccanismo del “payback” previsto a livello nazionale, ora bloccato per una serie di ricorsi. Il governatore Eugenio Giani contava su un intervento del governo, per ripianare almeno la metà del debito, ma finora non sono arrivare riposte da Roma.

L’aumento delle tasse in Toscana

Per garantire, in extremis, il finanziamento del sistema sanitario regionale in Toscana si sta pensando di aumentare l’Irpef per i redditi più alti. Una decisione da prendere entro il 31 dicembre, con un passaggio dall’aula del Consiglio regionale. Al momento sull’aumento delle tasse in Toscana ci sono solo ipotesi di lavoro, visto che un’ala della maggioranza di centro sinistra (Italia Viva) è contraria. L’idea su cui è aperto il confronto è un incremento dell’addizionale Irpef regionale per i redditi lordi annuali superiori a 28.000 euro. La novità andrebbe a incidere sul portafoglio di circa 560 mila toscani. Non verrebbero toccate invece le aliquote per gli scaglioni di reddito fino 28.000 euro (attualmente fissate all’1,42% fino a 15.000 euro e all’1,43% tra 15.000 e 28.000).

Quanto aumenterà l’addizionale regionale Irpef in Toscana?

In tutto sarebbero tre gli scaglioni interessati dal ritocco (la percentuale esatta deve essere ancora decisa): dai 28.000 ai 50.000 euro (per cui l’Irpef regionale finora era pari all’1,68%), mentre per i redditi superiori gli attuali scaglioni verrebbero rimodulati in due nuove fasce per chi guadagna tra i 50.000 e i 100.000 euro oppure per chi ha un reddito oltre questa soglia.

Secondo le prime ipotesi, per la fascia 28.000-50.000 la tassa si aggirerebbe sui 114 euro l’anno, per il secondo scaglione intorno ai 360 euro, mentre per gli stipendi d’oro si attesterebbe a circa 1.100 euro, in modo da recuperare circa 200 milioni per la Sanità. La discussione all’interno della maggioranza è ancora aperta, con Italia Viva che spinge per un rinvio della misura, proponendo in alternativa l’introduzione di un ticket sui farmaci. “Abbiamo un credito di circa 400 milioni verso gli imprenditori dei dispositivi medici e siamo costretti a dover prendere atto che questi soldi non ci vengono versati. Quindi, una tantum, dovremo far quadrare il bilancio della sanità con un’addizionale Irpef”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio.

Che cos’è il meccanismo del payback sanitario

Alla base dei problemi per il bilancio della sanità Toscana, c’è il meccanismo del payback, una norma introdotta nel 2015 dall’allora governo Renzi, ma che non è stata applicata per anni. Questa misura riguarda la fornitura di dispositivi medici ai servizi sanitari regionali (dalle siringhe ai camici, dai respiratori alle macchine per analisi) da parte di aziende private. In sostanza se le Regioni superano un tetto prefissato di investimenti in dispositivi medici, le aziende sono tenute a restituire alle Regioni parte delle spese in eccesso. Una logica che però non piace ai fornitori che, nonostante il cambiamento delle scadenze dei pagamenti deciso dal governo, hanno presentato numerosi ricorsi.