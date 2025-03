Mercato Cascine domenica: a Firenze le Fiere quaresimali 2025

- Pubblicità -

Cinque date da segnare sul calendario: nel parco delle Cascine di Firenze torna il mercato di domenica, per le Fiere Quaresimali 2025 e la Fiera dell’Ascensione (l’ex festa del grillo). Nei weekend a cavallo tra marzo e aprile, oltre 200 stand degli ambulanti prendono il posto su una “passeggiata dello shopping” lunga un chilometro e mezzo. Come negli anni passati, l’organizzazione di questi eventi è stata affidata a Confcommercio e Confesercenti.

Il calendario delle Fiere Quaresimali 2025 di Firenze: 4 mercati alle Cascine

Con l’avvicinarsi della Pasqua, il principale parco cittadino torna ad animarsi con banchi che offrono ai visitatori un’ampia scelta di prodotti: abbigliamento, calzature, fiori, giocattoli, articoli per la casa, cosmetici, articoli per il tempo libero e per animali domestici, cibo e specialità toscane, come la porchetta, il lampredotto e i brigidini di Lamporecchio. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta e fare acquisti.

Gli stand vengono posizionati in viale Lincoln e piazza Kennedy, dalla passerella dell’Isolotto fino al Ponte della tramvia, lungo il “circuito” del martedì. Ecco il calendario del mercato delle Fiere Quaresimali 2025 di Firenze, che si svolgeranno sempre la domenica nel parco delle Cascine: 23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile, dalle 9 alle 19.

La Fiera dell’Ascensione domenica 1° giugno

Altro appuntamento con il mercato domenicale alle Cascine, il 1° giugno, per la Fiera dell’Ascensione, erede della “vecchia” Festa del Grillo, e organizzata sempre da Anva Confesercenti Firenze e Fiva Confcommercio di Firenze e Arezzo. La manifestazione si svolge nel weekend successivo alla festa religiosa dell’Ascensione di Gesù (che quest’anno cade il 29 maggio).

Intanto, per rendere vivo il parco, il Comune di Firenze ha previsto fino al 31 dicembre 2025, una riduzione del 50% del canone per l’occupazione di suolo pubblico nei confronti di chi organizza eventi e manifestazioni in questa area verde. Oltre al mercato di domenica, il calendario di iniziative alle Cascine è destinato quindi ad arricchirsi nei prossimi mesi.