Interruzione acqua a Firenze, ecco dove mancherà dal 9 all’11 maggio

Dal 9 all’11 maggio 2025 molti cittadini di Firenze e dell’area metropolitana dovranno fare i conti con un’interruzione dell’acqua potabile programmata. I lavori sull’Autostrada dell’Acqua, ovvero la grande condotta che trasporta l’acqua potabilizzata dall’Impianto dell’Anconella verso i Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia, entreranno in una fase cruciale.

In quei tre giorni saranno realizzati importanti collegamenti tra le nuove condotte e i nodi idrici di Piazzale Donatello e Piazza Beccaria, necessari per attivare una nuova infrastruttura che garantirà maggiore sicurezza e continuità del servizio. Un’opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi, dell’intera rete di adduzione e che consentirà di distribuire l’acqua potabilizzata rinnovando e potenziando un ulteriore tratto della cosiddetta Autostrada dell’Acqua garantendo quindi, nel tratto interessato, una ridondanza delle infrastrutture che permetterà in futuro di gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio.

Perché ci sarà l’interruzione dell’acqua a Firenze?

L’intervento comporterà la sospensione temporanea di una delle principali dorsali idriche della Toscana. L’“Autostrada dell’Acqua” integra circa 400 litri al secondo di risorsa potabile nei sistemi di distribuzione: il blocco temporaneo avrà effetti diretti su oltre 350.000 residenti.

I lavori, che si svolgono in contemporanea con la costruzione della nuova linea tramviaria per Bagno a Ripoli, rientrano in un piano di trasformazione infrastrutturale da 30 milioni di euro finanziato anche con fondi PNRR.

Comuni coinvolti nell’interruzione dell’acqua e zone a rischio disagi

L’interruzione dell’acqua interesserà Firenze e altri 9 Comuni: Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Agliana e Quarrata. Saranno coinvolti anche quartieri e frazioni limitrofi, con livelli di disagio differenziati.

L’interruzione dell’acqua a Firenze e nelle città limitrofe sarà diversa da zona a zona e da comune a comune. Ecco come sono suddivise le fasce d’impatto.

Fascia Rossa : abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua anche al piano strada per l'intera giornata. Interessate zone come Novoli, Rifredi, Stadio , quasi tutta Prato e Campi Bisenzio .

Fascia Arancio : disagi soprattutto tra le 14:00 e le 24:00 , in particolare ai piani alti. Coinvolti il centro storico di Firenze , Soffiano , Calenzano ovest e aree di Sesto Fiorentino e Prato .

Fascia Gialla: possibili abbassamenti di pressione dalle 19:00 alle 24:00, con mancanze d'acqua in zone come Careggi, Isolotto, Le Piagge, Galluzzo, e in parti di Agliana, Quarrata e Poggio a Caiano.

Calendario dei lavori: orari e fasi dell’interruzione a Firenze

9 maggio ore 22:00 : inizio delle operazioni di collegamento.

10 maggio : disagi continui per tutta la giornata, con peggioramento nelle ore serali.

11 maggio: progressiva riattivazione del servizio dalle ore 8:00 in poi. La completa normalizzazione è attesa entro la sera, ma potranno verificarsi fenomeni di torbidità e abbassamenti di pressione.

Cosa farà Publiacqua per ridurre i disagi

Per fronteggiare la criticità e l’interruzione dell’acqua a Firenze, Publiacqua ha attivato un piano di emergenza:

Autobotti in stazionamento

Cisterne mobili per RSA e strutture sanitarie

Squadre tecniche rafforzate sul territorio

Comunicazione diretta agli utenti tramite SMS, telefonate, social e volantinaggio

Attivata una Sala Operativa H24 in collegamento con la Protezione Civile

Contatti e aggiornamenti

Per restare informati in tempo reale, Publiacqua garantirà un presidio sui social. Su Facebook: attivo dalle 21 alle 24 (9 maggio), dalle 8 alle 23 (10 maggio), e per tutta la giornata dell’11 maggio. Un Numero verde per segnalare guasti: 800 314 314 (attivo 24h) e una sezione dedicata sul sito publiacqua.it