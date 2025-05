Mancanza acqua Firenze (9-10-11 maggio): dove sono le autobotti

- Pubblicità -

Publiacqua ha diffuso la “mappa” delle autobotti che saranno attive a Firenze tra venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, per la possibile mancanza d’acqua, a seguito della chiusura per lavori della cosiddetta “autostrada dell’acqua“. L’intervento per rinnovare la grande conduttura che collega il potabilizzatore dell’Anconella alla piana e ridurre le perdite idriche non avrà gli stessi impatti su tutto il territorio comunale. I disagi maggiori, con rubinetti a secco e forti abbassamenti di pressione, si avranno nella “zona rossa”, tra Novoli, Rifredi, piazza Dalmazia, Cascine, Le Cure e nei dintorni dello stadio Artemio Franchi.

Dove saranno collocate le autobotti di Publiacqua a Firenze (9-10-11 maggio)

Per garantire il servizio minimo essenziale anche in caso di mancanza d’acqua, Publiacqua ha disposto l’attivazione di 11 autobotti che tra la notte del 9 maggio, l’intera giornata del 10 maggio e la mattinata di domenica 11 maggio. Ecco dove saranno:

Piazza Berlinguer (zona Mandela Forum)

(zona Mandela Forum) Via Masaccio (angolo viale Mazzini)

(angolo viale Mazzini) Piazzale delle Cascine

Via Reginaldo Giuliani (angolo via del Palazzaccio)

(angolo via del Palazzaccio) Via delle Panche (angolo via Carlo del Greco)

(angolo via Carlo del Greco) Viale Guidoni (parcheggio mercato ortofrutticolo)

(parcheggio mercato ortofrutticolo) Via Buonsignori (Ist. Leonardo da Vinci)

(Ist. Leonardo da Vinci) Piazza Baldinucci (zona Romito)

(zona Romito) Piazza Santa Maria Novella

Stradone dell’Ospedale (zona Torregalli)

(zona Torregalli) Piazza delle Cure

Mancanza d’acqua a Firenze il 10 maggio 2025: ecco dove

I primi interventi all’autostrada dell’acqua inizieranno nella notte di venerdì e i disagi, con possibili interruzioni del servizio e bassa pressione, interesseranno in particolare la giornata di sabato 10 maggio. La situazione tornerà gradualmente alla normalità dalla mattinata di domenica 11.

La mappa del Comune di Firenze è stata divisa in zone di colore diverso a seconda dei possibili disagi per la mancanza d’acqua, in particolare il 10 maggio. Ecco le aree e gli orari (indicativi) comunicati da Publiacqua:

🔴 Zona rossa– Disagi per tutta la giornata

Novoli, Cascine, Rifredi, Statuto, Piazza Dalmazia, Le Cure, zona Stadio, Mercafir, zona bassa di Castello

(Rischio più alto ai piani alti e senza autoclave a livello strada)

🟠 Zona arancione – Disagi tra le ore 14.00 e le 24.00

Centro storico (tra Arno, viali Rosselli–Matteotti–Lungarno della Zecca Vecchia), Soffiano (a sud di viale Etruria)

🟡 Zona Gialla – Disagi tra le ore 19.00 e le 24.00

Sodo, Careggi, alta Cure, via Bolognese, Montorsoli, Brozzi, Quaracchi, Le Piagge, Ponte all’Indiano, Isolotto, Legnaia, Galluzzo (zona ovest) e altre aree collinari o periferiche

L’elenco delle vie

L’Oltrarno e Firenze Sud sono in fascia verde, qui non sono previsti disagi. Publiacqua ha messo a disposizione un pdf (questo il link diretto) con la lista delle strade di Firenze interessate dalla mancanza di acqua.