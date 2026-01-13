Bonus bici per acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita

- Pubblicità -

A dicembre 2025 il Comune di Firenze ha lanciato un bando dedicato all’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita.

Il contributo copre fino all’80% del costo del mezzo:

– fino a 500€ per le e-bike

– fino a 1000€ per le cargo-bike a pedalata assistita

Il bonus non è erogato solo come incentivo all’acquisto, ma anche all’utilizzo effettivo. Il rimborso infatti viene effettuato in due tranche:

– 50% all’approvazione della domanda.

– 50% al raggiungimento di 400 km percorsi (spostamenti casa-lavoro/studio) da raggiungere entro 6 mesi (con una media di poco più di 2km al giorno), monitorati tramite l’App IF.

Il finanziamento disponibile ammonta a 728.970 euro (fondi previsti nell’ambito dell’Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente per il miglioramento della qualità dell’aria approvato dal Comune).

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi, a questo link

https://www.comune.firenze.it/servizi/mobilita-e-trasporti/domanda-cont…

Chi può partecipare al bando

Possono partecipare i maggiorenni:

– residenti o domiciliati nel Comune di Firenze che siano studenti o dipendenti di ente/aziende con sede di lavoro/studio all’interno del Comune di Firenze;

– residenti o domiciliati nel Comune di Firenze che siano studenti o dipendenti di ente/aziende con sede di lavoro/studio all’interno dei Comuni di: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;

– residenti o domiciliati nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa che siano studenti o dipendenti di ente/aziende con sede di lavoro/studio all’interno del Comune di Firenze.

L’iniziativa rientra tra i progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima’, all’interno dell’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria stipulato tra Regione e Ministero e approvato dal Comune di Firenze.