Il Mostro di Firenze su Netflix: quando l’uscita della serie?

Arriva il primo, attesissimo, teaser della serie tv in streaming dedicata al Mostro di Firenze e targata Netflix, in uscita durante questo 2025: la regia è di Stefano Sollima (dietro la macchina da presa anche per Suburra e i serial dedicati a Romanzo Criminale e Gomorra), mentre il cast è ancora top secret. Le prime immagini pubblicate sul web portano lo spettatore nelle atmosfere oscure degli otto duplici omicidi del serial killer delle coppiette, che tra il 1968 e il 1985 insanguinò l’hinterland fiorentino.

Dove è stata girata la serie “Il Mostro”

I fari di una macchina nel buio delle campagne toscane, le note in lontananza di “Maledetta Primavera“, lui alla guida e lei accanto. Poi un’ombra dietro la vegetazione. I primi 78 secondi promettono tensione e mistero, ma non svelano ancora i volti degli attori che vedremo dare vita alle vicende del Mostro di Firenze, nella serie di Netflix.

A fare da set i luoghi coinvolti nei fatti di quegli anni, da Firenze a Mercatale Val di Pesa, ma anche Roma e Fiumicino. Gran parte delle riprese si sono svolte dal tramonto all’alba e la ricostruzione delle vicende è stata fatta grazie a 10.000 pagine di atti, tra cui i verbali della polizia, le sentenze dei processi, le perizie dei medici legali e le testimonianze dirette.

Una fiction nata quindi da un approccio documentaristico, che – almeno nelle intenzioni dei produttori Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini – vuole ricreare in modo accurato quanto avvenuto. “Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime“, viene spiegato nella sinossi pubblicata sulla piattaforma della grande N.

La serie sul mostro di Firenze in streaming su Netflix: quando esce?

Il primo ciak della fiction “Il Mostro”, prodotta da The Apartment (società del gruppo Fremantle), risale all’ottobre del 2023, mentre le riprese sono finite all’inizio dell’anno scorso. Ora cresce l’attesa per l’uscita della serie Netflix dedicata al Mostro di Firenze, che sarà in streaming sulla piattaforma a partire dall’autunno 2025. Una data precisa, però, non è stata ancora annunciata.