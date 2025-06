Come funziona Cinema Revolution 2025: biglietti a 3,50 euro

- Pubblicità -

Con Cinema Revolution 2025 torna la promozione per vivere l’estate davanti al grande schermo con biglietti a 3,50 euro nelle sale aderenti. Come funziona? Dal 13 giugno l’ingresso è super-scontato per i film italiani ed europei durante l’intera stagione estiva. L’iniziativa, alla sua terza edizione, è promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con ANICA e ANEC.

Biglietti a 3,50 euro: come funziona e fino a quando dura Cinema Revolution

Fino al 20 settembre 2025 il biglietto per tutti i film italiani ed europei è, per così dire, “in promozione” e costa 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. In programma ci sono i migliori titoli della passata stagione ma anche nuove uscite ed anteprime. Si va da Fuori di Mario Martone a Incanto di Pier Paolo Paganelli, da Conclave di Edward Berger a Mission Impossible – The Final Reckoning. Le altre produzioni, come quelle americane ed extraeuropee invece sono a prezzo intero.

Sono oltre mille le sale aderenti a Cinema Revolution 2025 in tutta Italia, piccole realtà, “grandi insegne” come UCI e The Space, ma anche le numerose arene estive all’aperto. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale www.cinemarevolution.it.

E a settembre 5 giorni con biglietti del cinema a 3,50 euro per tutti i film

L’iniziativa Cinema Revolution, pensata per promuovere il grande schermo anche durante la bella stagione, sta modificando le abitudini degli spettatori: durante le prime due edizioni si sono registrati i migliori incassi mai ottenuti nei mesi di giugno, luglio e agosto. Dopo 3 mesi di Cinema Revolution, la stagione di film a prezzo “scontato”, si concluderà in bellezza: dal 21 al 25 settembre 2025 tornerà “Cinema in festa“. Da domenica 21 a giovedì 25 settembre i biglietti per tutti i film, anche quelli extraeuropei, costeranno 3,50 euro.

Le date

Ecco quindi il calendario 2025 delle promozioni al cinema:

dall’8 al 12 giugno 2025 – Cinema in festa, tutti i film a 3,50 euro

Cinema in festa, tutti i film a 3,50 euro dal 13 giugno al 20 settembre 2025 – Cinema revolution, i film italiani ed europei a 3,50 euro

– Cinema revolution, i film italiani ed europei a 3,50 euro dal 21 al 25 settembre 2025 – Cinema in festa, tutti i film a 3,50 euro