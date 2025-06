Saldi 2025 in Toscana: quando l’inizio degli sconti estivi

- Pubblicità -

Nelle vetrine e sui siti internet sono spuntati i primi “tagli” ai prezzi già in questi ultimi giorni di giugno. L’inizio ufficiale dei saldi estivi 2025 in Toscana (e quindi anche a Firenze) è però fissato per il primo weekend di luglio: da allora i commercianti avranno 60 giorni di tempo per le svendite di fine stagione.

Quando cominciano e quando finiscono i saldi estivi 2025 in Toscana

La Toscana, anche per il 2025, si è uniformata alla scelta della stragrande maggioranza delle regioni italiane: i saldi estivi iniziano sabato 5 luglio. Lo ha deciso la giunta regionale con la delibera n° 593 approvata il 12 maggio scorso, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Leonardo Marras. La fine dei saldi in Toscana, dopo 60 giorni, è fissata per il 3 settembre, sempre che sugli scaffali restino a disposizione capi a sconto fino all’estate inoltrata.

In seguito, per rivedere la parola saldi sulle vetrine, al netto di Black Friday e promozioni varie, bisognerà aspettare fino a gennaio. I ribassi estivi partiranno sempre il 5 luglio in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, con l’unica eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano.

I consigli per gli acquisti sicuri

Con l’inizio dei saldi estivi, tornano anche i consigli delle associazioni dei consumatori per evitare fregature. Il primo suggerimento è fare una “ricognizione” nei giorni precedenti alla partenza degli sconti, per farsi un’idea di cosa comprare e controllare i cartellini, per smascherare eventuali prezzi gonfiati ad arte prima dei ribassi. La seconda regola è non farsi prendere dalla smania dello shopping, ma aprire il guardaroba, stilare una lista di ciò di cui si ha necessità, in modo da evitare acquisti superflui.

Poi c’è la questione del cambio: non è obbligatorio (se non per evidenti vizi e difetti), ma dipende dalla disponibilità del singolo commerciante. È quindi buona norma, prima di saldare il conto, chiedere se è possibile sostituire la merce e in quale lasso di tempo.