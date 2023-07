Piscina Bellariva: prezzi e orari della stagione estiva 2023

- Pubblicità -

A Firenze la Piscina di Bellariva è una delle più conosciute e frequentate in città: vediamo quali sono prezzi e orari della varie attività proposte durante la stagione estiva 2023. Non c’è infatti solo la balneazione per rinfrescarsi nelle giornate più calde, ma anche nuoto libero, corsi e acqua gym.

Cosa si può fare alla piscina comunale di Bellariva

La piscina comunale “Goffredo Nannini“, più nota come piscina di Bellariva, si trova a Firenze in Lungarno Aldo Moro 6 ed è una delle più frequentate in città. È in gestione alla Rari Rantes Florentia e FlorentiaNuotoClub dal 2014 e comprende una vasca olimpionica, una didattica e una baby, con acqua bassa per i bambini. Alla piscina di Bellariva ci sono lezioni di nuoto e corsi di ginnastica in acqua. Qui si tengono inoltre gli allenamenti del settore agonistico del nuoto e della pallanuoto. Durante l’estate 2023 la piscina è aperta per nuoto libero, acqua gym, balneazione e corsi per adulti. Vediamo quali sono gli orari e i prezzi delle varie attività.

Piscina Bellariva, balneazione estiva: orari e prezzi 2023

Per l’estate 2023 la balneazione in vasca olimpionica e in quella per bambini è aperta con questi orari:

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18;

il sabato e la domenica dalle 9.30 – 19.00.

Per quanto riguarda i prezzi, il costo del biglietto per entrare nella piscina Bellariva nei giorni feriali è di 8 euro, quello dei giorni festivi è di 9 euro.

Quando si possono fare nuoto libero e acqua gym nella piscina di Bellariva: orari e prezzi

Dal lunedì al venerdì alla piscina di Bellariva si può fare anche nuoto libero, in vasca olimpionica, in queste fasce orarie:

dal lunedì al venerdì – dalle 7 alle 9 (solo con abbonamento);

dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 10 (abbonamento o entrata singola a 6 euro);

dal lunedì al venerdì – dalle 10 alle 18 (abbonamento o costo del biglietto giornaliero per la balneazione estiva);

il lunedì e il venerdì – nuoto libero in notturna dalle 20 alle 22 (biglietto 6 euro);

dalle 20 alle 22 (biglietto 6 euro); sabato e domenica – dalle 9.30 alle 13.00 (costo del biglietto giornaliero per la balneazione estiva)

Sono disponibili tessere da 10 ingressi al costo di 50 euro (25 euro per over 65 e possessori carta giò) o 20 ingressi al costo di 95 euro (46 euro per over 65 e possessori carta giò). Il certificato medico è obbligatorio ad eccezione dell’ingresso singolo.

L’acqua gym si svolge in vasca didattica in questi orari:

fitness: mar-ven 13.15-14.00 / sabato (vasca grande) 12.00-12.45

strong: mar-ven 18.45-19.30

acquagym: mar-merc-ven 19.30-20.15

Questi i prezzi per l’acqua gym: ingresso singolo adulti (8.50 euro), ingresso singolo over 65 (5 euro), tessera 10 ingressi adulti (79 euro), tessera 10 ingressi carta giò (69 euro), tessera 10 ingressi over 65 (45 euro). Certificato medico obbligatorio.

In vasca didattica si tiene anche un corso per adulti:

lunedì: 18.45-19.30

martedì e venerdì: 18.45-19.30 e 19.30-20.15

giovedì: 19.00 – 19.45

Per quanto il corso adulti questo il prezzo della tessera 10 ingressi: adulti 75 euro; carta giò 60 euro; over 65 40 euro. Certificato medico obbligatorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la piscina di Bellariva al numero di telefono 055 6266007.

L’aperitivo di ParkArno nel giardino della piscina di Bellariva

Quest’anno all’interno del parco della piscina di Bellariva è arrivato ParkArno, che propone dal martedì al venerdì un “Aperitivo nel parco”. Il locale è uno dei numerosi spazi estivi all’aperto dell’estate 2022 a Firenze. Qui si può sorseggiare un cocktail e gustare cibo tipico immersi nella natura, su stuoie e cuscini. La prenotazione è obbligatoria, chiamando o scrivendo su Whatsapp al numero +39 338 3678904.