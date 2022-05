Spazi estivi Firenze 2022: ecco i primi che riaprono

Dal Molo Firenze alle Serre Torrigiani, passando per l’Habana 500 e l’Anconella Garden, con l’arrivo della bella stagione riaprono i primi spazi estivi 2022 a Firenze. Per fare un aperitivo, cenare o gustare un drink ascoltando musica nelle serate estive.

Estate 2022: gli spazi open air già aperti a Firenze

In vista dell’estate 2022, alcuni dei tradizionali spazi fiorentini open air hanno già ripreso la loro attività da qualche giorno, mentre altri locali estivi sono pronti a ripartire proprio in questi giorni. All’interno dell’area Pettini, nella zona delle Cure, ha già aperto i battenti il Fico Bistrò, il chiosco estivo dove è possibile bere e mangiare all’aperto a Firenze ascoltando musica dal vivo o assistendo a uno spettacolo. È già attiva da qualche settimana anche la Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77. Ha già riaperto anche Habana 500 Firenze, lo spazio open air in riva all’Arno (Lungarno Pecori Giraldi) che porta un po’ di Cuba a Firenze, proponendo un nuovo menù food and drink ma anche stage gratuiti di salsa e bachata. Poco lontano, sul Lungarno del Tempio, è già possibile gustare un hamburger allo spazio estivo de La Toraia sul Lungarno che come lo scorso anno propone tutti i giorni, in Lungarno del Tempio, food, eventi e musica. Ha ripreso l’attività anche Serre Torrigiani, il giardino nel verde nel cuore di Firenze. In via Gusciana 27 si potranno gustare i drink preparati nel nuovo bar del Giardino degli Orti.



Gli spazi all’aria aperta 2022 che hanno riaperto in questi giorni

Giovedì 12 maggio ha segnato l’avvio della stagione estiva all’Anconella Garden, lo spazio immerso nel Parco dell’Anconella a Firenze Sud: in programma ci sono quattro mesi di appuntamenti all’aria aperta fino a metà settembre tra musica, libri incontri e punto ristoro. Lo stesso giorno c’è stata anche la riapertura di Villa Vittoria Firenze, il locale estivo in Viale Strozzi, 2 mentre venerdì 13 maggio c’è stato il “Grand Opening” del Molo Firenze, lo spazio in riva all’Arno su Lungarno Colombo che è diventato sinonimo di live music, sport, laboratori, oltre che naturalmente di food and beverage. Nel Parco delle Cascine è iniziata anche l’estate 2022 dell’Ultravox Firenze, che quest’anno vede in calendario una serie di grandi concerti all’arena dell’Anfiteatro, mentre a ridosso, nel parco del Prato delle Cornacchie si terranno festival, spettacoli, serate a tema, mercatini, presentazioni di libri e dischi, cinema e naturalmente punto ristoro.

Spazi estivi: le prossime aperture

mercoledì 18 maggio alle ore 20 ci sarà l’inaugurazione di Daalle ore 20 ci sarà l’inaugurazione di ParkArno , all’interno del parco della piscina “Bellariva”, in Lungarno Aldo Moro 6. Lo spazio dove fare un aperitivo open air, tra gli alberi e la natura, con stuoie e cuscini sul prato, sarà aperto tutta la stagione dal martedì al venerdì dalle 20 in poi. Prenotazione obbligatoria al 338 3678904.

Sta scaldando i motori anche la nuova stagione 2022 al Giardino dell’ArteCultura, lo spazio in Via Vittorio Emanuele II, 4, che darà il via agli appuntamenti estivi il 28 maggio. Il 1 giugno ci sarà la festa di inaugurazione con laboratori artistici gratutiti per bambini ed un concerto Swing Jazz.