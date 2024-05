Dove vedere l’Eurovision in lingua originale senza commento italiano

In tv, in streaming e sul canale Youtube. Dove seguire lo show dell'Eurovision Song Contest in inglese

- Pubblicità -

L’Eurovision 2024 è entrato nel vivo ma dove vedere lo show in lingua originale, senza il commento italiano proposto dalla Rai? La televisione di Stato trasmette lo show con le spiegazioni di 2 voci fuori campo. Ma lo Stivale italico si scopre un Paese cosmopolita. Un po’ per la curiosità di sentire come se la cava con l’inglese la nostra Angelina Mango, un po’ per seguire lo spettacolo con un audio “pulito”, in molti andranno a caccia del canale tv dove vedere la diretta internazionale dell’Eurovision song contest in inglese.

L’Eurovision con il commento in italiano

Le due semifinali, martedì 7 e giovedì 9 maggio, vengono trasmesse in diretta su Rai 2, dalle ore 21.00 (precedute da un’anteprima alle 20.15), mentre la finale di sabato sarà proposta in tv su Rai 1 a partire dalle 20.40. Il commento in italiano della diretta tv internazionale – che è condotta in inglese – è affidato a Gabriele Corsi del Trio Medusa e a Mara Maionchi. Rai Pubblica Utilità cura i sottotitoli e l’audiodescrizione della serata, disponibile anche in streaming su RaiPlay e diffusa in tutto il mondo grazie a Rai Italia.

Dove vedere l’Eurovision in lingua originale (inglese), senza il commento italiano

- Pubblicità -

In Italia, nella versione “standard”, l’Eurovision Song Contest non viene proposto con l’audio originale, ma per vederlo in lingua inglese ed escludere il commento c’è un trucchetto, basta selezionare il terzo canale audio dal proprio telecomando quando si è sintonizzati su Rai 2 (digitale terrestre) durante la semifinale o su Rai 1 per quanto riguarda la finale di sabato 11 maggio. Sul secondo canale audio è invece presente l’audiodescrizione.

L’altra via è affidarsi alle piattaforme web (gratuite). Sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision song contest viene proposta la diretta internazionale in lingua originale (inglese) dello show, senza alcun commento. Online non sono previste interruzioni per la pubblicità. La finale sarà proposta in streaming, in inglese, anche su Rai Play.

E gli altri commenti in italiano al song contest

- Pubblicità -

Non solo in inglese, ma anche un Eurovision con un altro commento in italiano: per vederlo nella nostra lingua nazionale, non c’è esclusivamente la versione proposta in tv. Su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre viene trasmesso in diretta il commento “radiofonico” affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Altrimenti ci si può affidare ai cugini del Monte Titano, seguendo la diretta del song contest proposta da San Marino RTV, commentata da Lia Fiorio e Gigi Restivo (canale 831 digitale terrestre, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming). Quest’anno San Marino è rappresentato dalla band spagnola Megara.