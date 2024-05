Eurovision: scaletta della prima serata (semifinale 7 maggio 2024)

Al via il concorso musicale. In gara stasera 15 nazioni, ma sul palco ci saranno anche 3 Paesi qualificati di diritto alla finale e 5 ospiti. Per Angelina Mango bisognerà aspettare

Oggi, martedì 7 maggio, inizia l’Eurovision 2024 con una scaletta che vedrà esibirsi durante la prima serata 15 cantanti in gara, più 5 ospiti e tre rappresenti delle Big 5 e della vincitrice dell’ultima edizione (nazioni qualificate di diritto che non passano dalla semifinale, ma oggi sul palco non ci sarà Angelina Mango). Si accendono così i riflettori sulla competizione musicale che quest’anno è ospitata dalla Svezia, nella Malmö Arena. A presentare la diretta tv internazionale la conduttrice scandinava Petra Mede e l’attrice Malin Akerman, mentre il commento in italiano su Rai 2 è affidato alle voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, del Trio medusa. In questa prima semifinale il pubblico italiano non potrà votare, ma lo farà nella seconda semifinale di giovedì e, ovviamente, nella finale dell’Eurovision di sabato.

A che ora inizia la prima serata dell’Eurovision 2024 su Rai 2

Lo spettacolo sarà preceduto da un’anteprima alle ore 20.15 su Rai 2, con Gabriele Corsi, che mostrerà una Malmö inedita, e una seconda alle 20.30 subito dopo il Tg2. Poi la diretta tv della prima serata dell’Eurovision song contest 2024 si potrà vedere dalle ore 21.00 di martedì 7 maggio su Rai 2 (in simulcast su Radio 2 e in streaming su Rai Play) con una scaletta molto nutrita per la prima semifinale, anche con 5 ospiti.

In apertura ci saranno tre superstar eurovisive: Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018; lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011, e la spagnola Chanel, sul terzo gradino del podio quando l’Eurovision fece tappa a Torino due anni fa. Durante la diretta, oltre alle 15 nazioni in gara, saliranno sul palco altri ospiti. Ci sarà l’irlandese Johnny Logan, che ha vinto due volte la competizione e che canterà “Euphoria”, la canzone che ha valso a Loreen la prima delle sue due vittorie all’Eurovision per la Svezia (Paese che insieme all’Irlanda ha collezionato il numero maggiore di trofei, ben sette). L’ultima guest star sarà Benjamin Ingrosso, settimo all’Eurovision 2018, che tra le altre cose ha origini italiane ed è cugino di Diodato.

Per le Big 5, le nazioni fondatrici del concorso che di diritto vanno alla semifinale senza passare da questi “spareggi”, più la vincitrice dell’ultima edizione, si esibiranno Olly Alexander con “Dizzy” per il Regno Unito; Isaak con “Always on the Run” per la Germania e gli svedesi Markus & Martinus con “Unforgettable“. Per la prima volta il pubblico ascolterà la canzone integrale e non un estratto, come in passato, ma per vedere il live di Angelina Mango bisognerà aspettare la seconda serata dell’Eurovision, in programma giovedì 9 maggio sempre su Rai 2. Delle 15 nazioni in gara stasera, solo 10 staccheranno il ticket per la finale, in base ai voti del pubblico (come detto l’Italia non vota per questa prima semifinale).

La scaletta della prima serata dell’Eurovision 2024, martedì 7 maggio

Ecco quindi l’ordine di uscita dei cantanti della prima semifinale, comunicato dagli organizzatori dell’Eurovision 2024:

Cipro, Silia Kapsis – Liar Serbia, Teya Dora – Remonda Lituania, Sylvester Belt – Luktelk Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue

— Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy [qualificato di diritto] Polonia, Luna – The Tower Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Islanda, Hera Björk – Scared of Heights

— Germania, Isaak – Always on the Run [qualificato di diritto] Slovenia, Raiven – Veronika Finlandia, Windows95Man – No Rules! Moldavia, Natalia Barbu – In The Middle

— Svezia, Markus & Martinus – Unforgettable [qualificati di diritto] Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar Australia, Electric Fields – One Milkali (One Blood) Portogallo, Iolanda – Grito Lussemburgo, Tali – Fighter

E quando finisce?

Ufficialmente, la diretta su Rai 2 della prima serata dell’Eurovision song contest 2024 finirà alle 23.30 del 7 maggio: visti i molti nomi in scaletta, il programma della semifinale sarà molto serrato. Niente a che vedere con le maratone per il Festival di Sanremo, che finiscono a notte fonda. Qui tutte le date e le informazioni su dove vedere l’Eurovision 2024 (anche in lingua originale).