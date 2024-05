Eurovision 2024, seconda serata: scaletta del 9 maggio (con Angelina Mango)

16 nazioni in gara e 3 esibizioni fuori concorso dei cantanti già in finale, tra cui anche Angelina Mango con la sua "Noia". L'ordine di uscita durante la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest

Quando canta Angelina Mango e com’è piazzata l’Italia nella scaletta della seconda serata dell’Eurovision 2024, in onda stasera 9 maggio? Se lo chiedono in molti, a poche ore dalla seconda semifinale del song contest europeo, arrivato alla 68esima edizione. Oggi sul palco della Malmo Arena salirà anche la vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo, ma non sarà in gara: l’Italia, insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito (le Big 5) e Svezia (vincitrice dell’anno scorso), di diritto è già tra i finalisti. Stasera, oltre alle 16 nazioni in gara, sarà possibile vedere l’esibizione fuori concorso di Slimane (Francia), Nebulossa (Spagna) e della nostrana Angelina Mango, data dai bookmaker come favorita, dietro a Baby Lasagna (Croazia) e Nemo (Svizzera). Il pubblico italiano potrà votare per le 16 nazioni in concorso, ma non per Francia, Spagna e Italia.

Eurovision 2024: dove vedere la seconda semifinale, gli orari e gli ospiti

Sarà possibile vedere la seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024 (9 maggio) sempre su Rai 2, in diretta dalle ore 21.00 e commentata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, preceduta da un’anteprima in scaletta alle ore 20.15 sullo stesso canale. La semifinale verrà trasmessa in simulcast da Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e TivùSat, commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso) e proposta in streaming su Rai Play e sul canale Youtube dell’Eurovision (in lingua originale, senza commento).

Tra le esibizioni fuori concorso “Il coro più grande del mondo,” in cui le tre vincitrici dell’Eurovision, Charlotte Perrelli (Svezia 1999), Sertab Erener (Turchia 2003) e Helena Paparizou (Grecia 2005), interpreteranno i brani delle loro vittorie. In programma poi un intervento in stile musical-comico con “We Just Love Eurovision”, risposta ironica a chi ha criticato la vittoria svedese dello scorso anno che vedrà sul palco Käärijä, il mattatore finlandese della scorsa edizione con il suo “Cha ChaCha”. A chiudere la scaletta dell’Eurovision dell’9 maggio saranno gli Herreys, ex boy band dalle scarpette dorate che nel 1984 portò la Svezia alla sua seconda affermazione eurovisiva dopo gli Abba, e che festeggiano il 40esimo anniversario del trionfo della loro “Diggy-loo Diggy-ley”. Fine puntata intorno alle 23.20.

La scaletta della seconda serata dell’Eurovision 2024 (9 maggio): quando canta Angelina Mango

Ecco quindi l’ordine di uscita dei cantanti durante la serata del 9 maggio: in questa seconda serata dell’Eurovision Angelina Mango canterà “La Noia” nella parte finale della serata, dopo l’esibizione dei rappresentati dell’Estonia, i 5miinust e i Puuluup, 13esimi in scaletta tra le nazioni in gara.

Malta, Sarah Bonnici – Loop Albania, Besa – Titan Grecia, Marina Satti – Zari Svizzera, Nemo – The Code Cechia, Aiko – Pedestal

— Francia, Slimane – Mon amour [qualificato di diritto] Austria, Kaleen – We Will Rave Danimarca, Saba – Sand Armenia, i Ladaniva – Jako Lettonia, Dons – Hollow

— Spagna, i Nebulossa – Zorra [qualificati di diritto] San Marino, i Megara – 11:11 Georgia, Nutsa Buzaladze – Fire Fighter Belgio, Mustii – Before the Party’s Over Estonia, i 5miinust e i Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

— Italia, Angelina Mango – La noia [qualificata di diritto] Israele, Eden Golan – Hurricane Norvegia, i Gåte – Ulveham Paesi Bassi, Joost Klein – Europapa

Quali sono i finalisti dell’Eurovision?

Stasera saranno scelte le altre 10 nazioni che accederanno alla finale di sabato 11 maggio, accanto alle Big 5 (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e alla vincitrice dell’ultima edizione, la Svezia. Durante la prima semifinale hanno conquistato il gettone per la finalissima Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo.