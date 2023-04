Svuota cantine Firenze 2023, le date dei mercatini di primavera

- Pubblicità -

Con lo sbocciare della primavera, i mercatini svuota cantine a Firenze tornano ad animare strade, giardini e piazze dei quartieri, da domenica 7 maggio 2023 a fine mese. “Svuota” o “Piazza la cantina”, “Cantine in piazza”, “Scantinando”: i nomi degli eventi sono diversi, ma la sostanza è sempre la stessa. Questi appuntamenti danno la possibilità ai cittadini di mettere sulle bancarelle (gratis) oggetti di seconda mano che arrivano da soffitte, sgabuzzini e armadi, per dare una nuova vita a ciò che non si utilizza più. Il pubblico può così curiosare tra gli stand “fai-da-te” di questi mercati dell’usato, barattare o assicurarsi l’articolo preferito con un’offerta libera.

Da sei anni, ogni quartiere di Firenze organizza il suo mercatino svuota cantine, pubblicando nei mesi precedenti un bando per selezionare gli “espositori” (che però non devono essere dei venditori professionisti), come succede anche a Bagno a Ripoli, Scandicci e Lastra a Signa: ecco le date in programma per la primavera 2023.

3 svuota cantine a Firenze domenica 7 maggio 2023

Il clou dei mercatini svuota cantine a Firenze è domenica 7 maggio 2023, quando sono in programma ben 3 eventi dedicati all’usato in altrettante zone della città: “Cantine in piazza” nel Quartiere 2, “Scantinando” nel Q3, “Svuota la Cantina” nel Q4. In più ci sono altri due appuntanti nei dintorni. Ma andiamo con ordine. A Firenze sud l’appuntamento è dalle ore 9 alle 18 nella zona di Bellariva, nei giardini di lungarno Aldo Moro intitolati alle Vittime di via Fani, dove prendono posto 120 postazioni. Dall’altra parte dell’Arno, sempre nello stesso orario, 50 bancarelle dei cittadini “invadono” piazza Bartali, di fronte al centro commerciale Coop.

Nel Quartiere 4 di Firenze lo svuota cantine torna, sempre nella data di domenica 7 maggio 2023 e sempre dalle 9 alle 18, tra piazza dell’Isolotto, via dei Bambini e piazza dei Tigli con ben 200 postazioni. Nei dintorni della città sabato 6 maggio si svolge il mercatino del riuso di Lastra a Signa (che si sposta in piazza Firenze), mentre il giorno dopo è previsto uno svuota cantine a San Mauro a Signa, in piazza Ciampi, dalle ore 9 alle ore 19, promosso dalla Proloco.

Svuota cantine nel Quartiere 1 e a Sesto fiorentino

La seconda data da segnare sul calendario è quella del 14 maggio. Il Quartiere 1 di Firenze stavolta porta l’iniziativa “Piazza la Cantina” in piazza Indipendenza, con 48 postazioni dedicate ai cittadini (dalle ore 9 alle 18). Attesissimo, sempre domenica 14 maggio, anche il mercatino “Svuota la cantina 2023” di Sesto Fiorentino con centinaia di banchi dell’usato allestiti dai residenti nel centro città. L’edizione è alla 26esima edizione dell’iniziativa (informazioni sul sito del Comune).

Cantine in piazza nel Quartiere 5

A Firenze l’ultima data per gli appassionati dei mercatini svuota cantine è domenica 28 maggio 2023, con un doppio appuntamento nel Quartiere 5. Le bancarelle arrivano in piazza Primo Maggio a Brozzi e nell’aera del mercato di piazza Dalmazia, per una giornata dedicata agli oggetti di seconda mano. L’orario va sempre dalle 9 alle 18. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata e non sarà rinviata.

Le date dei mercatini Svuota Cantine a Firenze a maggio 2023

Ecco in sintesi il calendario estivo-autunnale degli svuota cantine fiorentini (in aggiornamento):

Sabato 6 maggio 2023

– Mercatino del riuso a Lastra a Signa , piazza Firenze

– , piazza Firenze Domenica 7 maggio 2023

– Cantine in piazza, Quartiere 2 di Firenze (giardini Vittime di via Fani, su lungarno Aldo Moro)

– Scantinando, Quartiere 3 di Firenze (piazza Bartali, Gavinana)

– Svuota la Cantina, Quartiere 4 di Firenze (piazza dell’Isolotto, viale dei Bambini, piazza dei Tigli)

(giardini Vittime di via Fani, su lungarno Aldo Moro) (piazza Bartali, Gavinana) – di Firenze (piazza dell’Isolotto, viale dei Bambini, piazza dei Tigli) Domenica 14 maggio 2023

– Piazza la cantina, Quartiere 1 di Firenze (piazza Indipendenza)

– Svuota la Cantina, Sesto Fiorentino (strade e piazze del centro città)

Quartiere 1 di Firenze (piazza Indipendenza) – (strade e piazze del centro città) Domenica 28 maggio 2023

– Cantine in Piazza, Quartiere 5 di Firenze (piazza Primo maggio a Brozzi, piazza Dalmazia)