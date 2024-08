Prima data per lo Svuota cantine di ottobre alla periferia di Firenze

- Pubblicità -

Nonostante il periodo vacanziero, arriva la prima data per la nuova stagione dei mercatini Svuota cantine che si svolgeranno nei Quartieri di Firenze ad ottobre 2024. A pubblicare il bando per selezionare gli aspiranti “venditori” è stato il Quartiere 4.

La prima data degli Svuota Cantine a Firenze: 13 ottobre 2024 all’Isolotto

Dopo gli Svuota cantine organizzati nei 5 quartieri fiorentini durante la primavera, il nuovo appuntamento con i mercatini per scambiare o vendere a offerta libera ciò che non si usa più sarà come di consueto a ottobre. Il Q4 organizzerà il suo evento dedicato agli oggetti di seconda mano domenica 13 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.00. Confermata la location: la passeggiata pedonale che va da piazza dell’Isolotto fino a piazza dei Tigli passando per il viale dei Bambini. In caso di maltempo l’evento sarà annullato e la data non verrà recuperata.

- Pubblicità -

Per partecipare possono fare domanda i residenti nel Quartiere 4 dal 26 agosto fino al 2 settembre 2024, se non sono iscritti nel Registro delle imprese. Questo tipo di iniziative è infatti riservato a semplici cittadini, in un’ottica di economia circolare, e non ai professionisti del settore dell’antiquariato. Nelle prossime settimane anche gli altri Quartieri pubblicheranno le informazioni sugli Svuota cantine di ottobre.

Come presentare la domanda per “Svuota la cantina” nel Quartiere 4

È necessario compilare il modulo pdf presente sul sito istituzionale con i propri dati, allegare un documento di identità valido e inviarlo via mail a [email protected]. A disposizione ci sono 200 posti e i partecipanti dovranno garantire la presenza al banco per almeno l’80% dell’orario di svolgimento della manifestazione. Verrà data priorità ai cittadini che sono stati esclusi dall’edizione primaverile che si è svolta lo scorso 5 maggio, il resto delle postazioni dello Svuota Cantine di ottobre 2024 – e questa è una novità – sarà sorteggiato. In via sperimentale, stavolta non sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle domande. Chi non rientrerà nella graduatoria avrà la precedenza per l’edizione successiva.