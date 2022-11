Mercatini di Natale a Firenze 2022: tutte le date e dove sono

- Pubblicità -

Da piazza Santa Croce a Palazzo Corsini, dalla serra dell’Orticoltura alla piazza di San Donato: quando iniziano i mercatini di Natale 2022 a Firenze e dintorni, quali sono le date e dove sono gli eventi natalizi più belli e famosi? C’è chi comincia a pensare con buon anticipo alle idee regalo da mettere sotto l’albero, altri – inevitabilmente – si ridurranno all’ultimo minuto. Per tutti ci sono bancarelle, casette, mercati straordinari dove trovare addobbi, artigianato, vintage e confezioni speciali. Iniziamo quindi questo nostro viaggio a caccia del mercatino di Natale perfetto, in città come vicino a Firenze.

Mercatini di Natale a Firenze: le date 2022 in sintesi

Abbiamo stilato una guida sintetica ai principali appuntamenti, per accompagnarvi da qui alla vigilia: ecco il nostro “calendario dell’Avvento” per sapere quando iniziano e dove sono i mercatini di Natale a Firenze e dintorni.

Articolo in aggiornamento

Quando inizia il mercatino di Natale in in piazza Santa Croce

È uno dei primi mercatini ad aver aperto i battenti nel centro di Firenze e uno dei più famosi della Toscana: il villaggio di Natale in piazza Santa Croce inizia a sorprendere cittadini e turisti con le sue atmosfere nord europee dal 19 novembre 2022. Sotto le tipiche casette del Weihnachtsmarkt, si trovano prodotti da tutto il continente come artigianato, oggetti per la casa, cibo, senza dimenticare brezel, strudel e vin brulé. In programma anche eventi, canti natalizi e la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale.

Mercatino di Natale in piazza Santa Croce

– Date: dal 19 novembre al 18 dicembre 2022

– Orari: dal lunedì al giovedì 10-22, nel weekend chiusura alle 23

– Dove: centro storico, davanti alla basilica di Santa Croce

– Ingresso libero

Mercatino di Natale nel centro “San Donato a Novoli”

Se in centro il più atteso è quello in piazza Santa Croce, alla periferia ovest di Firenze uno dei mercatini di Natale più frequentati viene allestito ogni ano nella piazza del centro commerciale San Donato, a Novoli: le casette hanno riaperto i battenti dal 19 novembre 2022. Addobbi, artigianato dalla Toscana, dall’Italia e dal mondo, bijoux, prodotti tipici gastronomici, sono solo alcuni dei protagonisti degli stand. E come ogni anno torneranno anche le iniziative natalizie.

Mercatino di Natale del centro San Donato

– Date: dal 19 novembre all’8 gennaio 2023

– Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 21

– Dove: centro commerciale San Donato, via Forlanini 1 (zona Novoli)

– Ingresso libero



Il mondo di Babbo Natale a Campi Bisenzio

Nei dintorni di Firenze, la prima città ad accendere le luminarie e a dare il via ai mercatini natalizi è Campi Bisenzio, con un villaggio di Natale che propone iniziative per grandi e piccoli in tante date. Ogni weekend dal 12 novembre alla vigilia (oltre all’8 dicembre), nel centro della cittadina si troveranno le bancarelle, l’ufficio postale, la pista di pattinaggio e l’area spettacoli, mentre a Villa Montalvo si potrà visitare il mondo di Babbo Natale con tante attrazioni (a pagamento).

Il mondo di Babbo Natale

– Date: 12-13, 19-20 e 26 novembre; 3-4, 8, 9-10, 17-18, 23-24 dicembre

– Orari: 10.00 – 18.45

– Dove: centro di Campi Bisenzio e Villa Montalvo

– Molte attrazioni sono a pagamento. Mercatini a ingresso libero

Mercatini ed eventi fuori Firenze: Empoli Città del Natale

Fuori Firenze, il centro di Empoli si trasforma in un grande villaggio di Natale, a ingresso gratuito, con proiezioni sui palazzi, grandi luminarie, mercatini, luna park, trenino e ruota panoramica. Ogni weekend, dal 19 novembre in piazza Farinata degli Uberti, si accende la ghianda più luminosa d’Italia, mentre in altri punti del centro prenderanno posto altre installazioni. Nei giorni più vicini alle feste ci sarà anche una grande nevicata (di schiuma). Qui invece i mercatini di Natale più belli in Toscana.

Empoli Città del Natale

– Date: dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend e nei giorni festivi

– Orari sul sito ufficiale

– Dove: centro di Empoli

Spazio Natale Emergency 2022 a Firenze

Regali sì, ma solidali. Per trovarli a Firenze, in vista delle feste 2022, riapre lo Spazio Natale Emergency, il temporary shop curato dai volontari dell’associazione umanitaria. L’appuntamento è sempre nel complesso delle Nove Botteghe, in via Gioberti, a poca distanza dal centro storico. Tra le proposte artigianato afgano, accessori in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti dove opera l’ong. Ci sono anche idee-regalo per contribuire direttamente al lavoro di Emergency in Italia e nel mondo, oltre al “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con le Tre Marie.

Spazio Natale Emergency Firenze

– Date: dal 1° al 24 dicembre 2022

– Orari: tutti i giorni 10.00-19.30 (chiusura alle 13 il 24 dicembre)

– Dove: Nove Botteghe, via Gioberti 61

Mercatino sotto la ruota panoramica

Anche per le feste 2022 torna nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze il Florence Ice Village, con la grande ruota panoramica di Firenze, la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande d’Europa e anche i mercatini di Natale con artigianato e food. Le bancarelle sono aperte per un periodo più limitato rispetto al resto del villaggio. Un’occasione per fare shopping, sfrecciare sui pattini o salire in cabina fino a 55 metri di altezza. Inoltre i più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e farsi una foto con il simpatico vecchietto.

Mercatini di Natale del Florence Ice Village

– Date: dal 2 al 24 dicembre 2022

– Orari: feriali 16-20, prefestivi e festivi 10-20

– Dove: giardini della Fortezza da Basso di Firenze, viale Strozzi

Pimp my vintage a The Social Hub Firenze

La corsa al regalo di Natale è vintage, negli spazi di The Social Hub Firenze (la nuova denominazione dello Student Hotel): tra i mercatini quello organizzato da Pimp My Vintage domenica 4 dicembre. Un viaggio alla scoperta di capi e oggetti unici, super vintage ma anche nuovi brand, oltre a borse, gioielli, design, idee regalo e opere di giovani creativi.

Christmas Vintage Market

– Data: domenica 4 dicembre 2022

– Orario: 11-20

– Dove: The Social Hub Firenze, viale Lavagnini 70

– Ingresso gratuito

Mercatino di Natale in Palazzo Corsini: Nataleperfile 2022

Altro appuntamento fisso nel programma dei mercatini natalizi fiorentini è quello con “Nataleperfile 2022“, l’evento ospitato a Palazzo Corsini e organizzato dalla Fondazione Italiana di Leniterapia (File, appunto in una sigla) dal 2 al 4 dicembre. Un market molto frequentato perché sotto le volte affrescate dello storico edificio si possono trovare capi di abbigliamento, accessori, articoli di design, biancheria per la casa, gioielli, cibo e molto altro, anche a prezzi interessanti. Tra gli spazi segnaliamo la sala vintage, il corner enogastronomico e il Banco File con i prodotti donati da aziende del territorio. L’iniziativa sostiene l’attività della Fondazione. Per info tel. 055.2001212, mail [email protected]

Nataleperfile 2022

– Date: dal 2 al 4 dicembre 2022

– Orari: 11.00 – 19.00

– Dove: Palazzo Corsini, lungarno Corsini 8

– Ingresso gratuito

Mercato di Natale dell’ATT a Firenze

Ci sono altre due date da segnare sul calendario dei mercatini di Natale 2022 a Firenze. In vista delle feste i volontari dell’ATT, l’associazione Toscana Tumori, non saranno solo nelle principali piazze ma organizzano pure il mercatino al Palazzo degli Affari, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 sui banchi si troveranno i prodotti di grandi griffe, come Ferragamo, Prada, Stefano Ricci e tanti altri, creazioni artigianali e proposte enogastronomiche di qualità. Il ricavato andrà a favore delle attività dell’associazione. Semper L’ATT organizza un altro mercatino, questa volta all’Officina Giovani di Prato in piazza Macelli, il 17 e 18 dicembre.

Mercatino di Natale ATT

– Date: 3-4 dicembre 2022

– Orari: 9.30-19.00

– Dove: Palazzo degli Affari di Firenze (sala piano inferiore), piazza Adua 1

Natale in Villa, a Bagno a Ripoli

I mercatini di Natale 2022 non sono solo a Firenze, ma anche nei dintorni. Segnaliamo “Natale in Villa“, la mostra mercato di artigianato di qualità promossa da Strana.mente events il 3 e 4 dicembre alla Villa il Padule di Bagno a Ripoli. Accanto agli stand per cercare regali originali e di pregio, eventi collaterali, street trucks selezionati per fare uno spuntino o l’aperitivo e zone relax. Per info [email protected]

Natale in Villa

– Date: 3-4 dicembre 2022

– Orari: 10.30 – 19.30

– Dove: Villa il Padule, via del Padule,33 Bagno a Ripoli

– Ingresso libero

Il “mercatino americano” di Natale: Christmas Bazaar

È uno dei mercatini solidali più attesi a Firenze, il Christamas Bazaar organizzato dall’associazione Ailo, American Interntional League of Florence ODV. L’edizione 2022 della fiera di beneficienza, per sostenere onlus del territorio, si svolge durante il ponte dell’Immacolata in un luogo suggestivo: il Tepidarium del Roster. Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, nella serra ottocentesca del Giardino dell’Orticoltura arriva, un colorato market dove trovare abbigliamento vintage, articoli fatti a mano, libri e decorazioni natalizie.

Christmas Bazaar Ailo

– Date: 7-8 dicembre 2022

– Orari: mercoledì 15-18; giovedì 10.00 – 18.00

– Dove: Tepidarium del Roster, ingressi da via Vittorio Emanuele II 4 e da via Bolognese 17A