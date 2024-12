Capodanno 2025 in Toscana: gli eventi gratuiti in piazza, cosa fare

- Pubblicità -

Di piazza in piazza, arrivano i primi annunci per gli eventi di Capodanno 2025 in Toscana, con alcune città che hanno già svelato i loro piani: niente concertone a Firenze, Prato e Siena, che invece puntano su iniziative diffuse; ultimo dell’anno a Pisa con Elio e le Storie Tese; Arezzo ricorda il cantante della Bandabardò Erriquez, mentre a Lucca il 31 dicembre ci sarà una festa all’insegna della musica italiana. Anche Pistoia e Grosseto pensano agli appuntamenti di San Silvestro, rispettivamente in piazza Duomo e in piazza Dante, anche se ancora non hanno comunicato il programma. Vediamo allora cosa fare a Capodanno nelle città della Toscana.

Capodanno 2025 in più piazze a Firenze, Prato e Siena

Negli ultimi anni Firenze ha preferito a un unico concertone di Capodanno al piazzale Michelangelo, tanti eventi diffusi nelle piazze del centro e dell’Oltrarno. Sarà così anche per il brindare al 2025: show multidisciplinare in piazza della Signoria, gospel al Duomo, jazz in Santissima Annunziata, orchestra dal vivo e balli in piazza Santa Croce e per finire marching band in Oltrarno, via Palazzuolo e via Maso Finiguerra (qui l’articolo sul Capodanno in piazza a Firenze).

Pure un’altra città Toscana, Siena, ha deciso un programma diffuso di eventi per festeggiare il Capodanno 2025. Il 31 dicembre non ci sarà il grande concerto in piazza del Campo, ma una serie di iniziative con musica e intrattenimento in più piazze e angoli del centro storico. Nei prossimi giorni saranno annunciati i dettagli. Iniziative diffuse anche nel centro di Prato con musica, spettacoli, band itineranti per aspettare l’arrivo del Capodanno e una postazione per conoscere l’oroscopo 2025. Ecco le zone coinvolte dal programma del Comune dalle 22 a mezzanotte: dj set in via Settesoldi, Corso Mazzoni, Via Santa Trinita e Piazza del Comune; live band via Pugliesi e Piazzetta Buonamici; iniziative per bambini e astrologia in piazza Santa Maria in Castello.

Eventi di Capodanno 2025 in Toscana: Elio e le Storie Tese a Pisa

Pisa celebra il Capodanno 2025 in piazza dei Cavalieri con il concerto gratuito di Elio e le Storie Tese, che faranno cantare e ballare il pubblico dalle ore 22 del prossimo 31 dicembre. L’attesa della mezzanotte sarà scandita dai grandi successi del gruppo, fino al brindisi collettivo e a seguire il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà Ponte di Mezzo. Dopodiché dj set fino a tarda notte in piazza dei Cavalieri.

Capodanno 2025 ad Arezzo, nel segno di Erriquez

Nel cuore della Toscana, gli eventi in piazza del Capodanno 2025 ricorderanno anche un musicista scomparso due anni fa: Erriquez (al secolo Enrico Geppi) della Bandabarò. La Fondazione Arezzo Wave ha vinto il bando del Comune per organizzare le iniziative dell’ultimo dell’anno. Sul palco di piazza Sant’Agostino saliranno Finaz, Pacio Pacini e Don Bachi, per una festa con le canzoni della Bandabardò. E poi ci saranno anche Peppe Voltarelli, vincitore del premio Tenco, il gruppo grossetano “I matti delle giuncaie” e la storica formazione aretina degli anni ’70 Ricover Band. Chiusura con il dj set dei ragazzi di Total True. Un Capodanno “Diabolico”, con tanto di locandine di Diabolik.

A Lucca ultimo dell’anno con il party di Radio Italia

Il programma completo degli eventi in piazza del Capodanno 2025 deve essere ancora svelato dal Comune di Lucca, ma si conoscono già i contorni dell’appuntamento principale del 31 dicembre. Piazza Santa Maria ospiterà il “Radio Italia Party“. Il via alla musica alle 22.30 per riscaldare l’atmosfera, poi alle 23 la festa della storica emittente radiofonica fino al countdown di mezzanotte. Dalle 00.30 dj set con i successi anni Novanta e Duemila. Prevista la partecipazione di dj Luca Camorcia e dj Aron Modigliani.

Capodanno 2025 sulla costa toscana: eventi sulla Terrazza Mascagni di Livorno

Spostandosi sulla costa toscana, a Livorno la festa di Capodanno sulla Terrazza Mascagni è ormai diventata una tradizione. L’evento, organizzato dalla Fondazione Lem, vedrà sul palco come padroni di casa Leonardo Demi e Martina Parigi. Si parte alle 22.00 con il dj set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau, che suoneranno musica dagli anni Settanta al nuovo millennio. Poi sarà la volta della cantante Rebel Toschi e alle 23 salirà sul palco il gruppo Gli Anni, progetto che propone i grandi successi della musica italiana. Dopo il brindisi di mezzanotte dj set fino alle 2.30, sempre insieme a Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau.

Fuochi d’artificio sul pontile di Marina Carrara

Come da tradizione a Carrara il cuore degli eventi per il Capodanno è sulla Marina. Durante la serata del 31 dicembre musica disco anni ’80 e ’90 in piazza Betti. E dopo lo scoccare della mezzanotte fuochi d’artificio con lo spettacolo pirotecnico sparato dal pontile.

E gli eventi di Capodanno 2025 nelle altre città della Toscana

Il programma di eventi per l’ultimo dell’anno si arricchirà nelle prossime settimane. Pistoia propone il consueto concerto in piazza Duomo (ma i protagonisti devono essere ancora annunciati). Da svelare anche gli ospiti della festa in piazza Dante a Grosseto. Alle porte di Firenze, Scandicci organizzerà la sera del 31 dicembre un concertone in piazza della Resistenza, per cui il Comune ha stanziato 100mila euro.