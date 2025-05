Gli eventi a Firenze per il weekend lungo del 1° e 2 giugno 2025

- Pubblicità -

Gli eventi del ponte del 31 maggio, 1° e 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica) a Firenze e nei dintorni si preannunciano adatti a tutti i tipi di pubblico: tra appuntamenti culturali, feste popolari, artigianato, concerti e giochi interattivi durante il weekend. Domenica e lunedì saranno due giornate speciali per chi ama l’arte, grazie all’ingresso gratuito nei musei statali, ma nel fine settimana torna anche la storica Festa del Grillo al parco dell’Anconella e il mercato alle Cascine. A tutto questo si aggiungono le celebrazioni per i 25 anni dei Baustelle con il festival “El Galactico” all’Anfiteatro delle Cascine, e ancora il Festival SALE a Sant’Ambrogio e tanto altro. Per chi desidera spingersi fuori città, non mancano sagre, rievocazioni medievali e festival del vino nei borghi del Chianti. Scopriamo insieme gli eventi da mettere in agenda per questo lungo fine settimana.

Eventi del weekend: due giorni di musei gratis a Firenze (1 e 2 giugno 2025)

Tra gli eventi del weekend a Firenze, si ricorda che domenica 1° e lunedì 2 giugno 2025 – grazie all’iniziativa Domenica al Museo e in occasione della Festa della Repubblica – si potrà accedere gratuitamente nei musei e luoghi della cultura statali. Da non perdere la possibilità di scoprire capolavori esposti agli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia, al Museo Nazionale del Bargello, al Museo Archeologico, ma anche al Museo di San Marco, dove – dopo anni di chiusura – è di nuovo visibile la Cella 44 del dormitorio nord. L’ingresso non è prenotabile, fatta eccezione per il Corridoio Vasariano. Informazioni sui siti ufficiali dei musei e sul portale del Ministero della Cultura.

Eventi del weekend: El Galactico festival all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze (1-2 giugno)

Tra gli eventi del weekend si segnala anche che l’1 e il 2 giugno 2025 l’Anfiteatro delle Cascine di Firenze ospiterà El Galactico, il festival ideato dai Baustelle per celebrare i loro 25 anni di carriera. Due serate di musica, parole e incontri, con ospiti d’eccezione e momenti di approfondimento culturale. Ogni giornata inizierà alle 17:30 e si concluderà con un concerto dei Baustelle, che per l’occasione presenteranno due scalette diverse. Tra gli ospiti musicali ci saranno Emma Nolde e i Neoprimitivi il 1° giugno, Marta Del Grandi e i Delicatoni il 2 giugno. A seguire, i dj set di Pierpaolo De Sanctis e Bassolino e le selezioni musicali curate da Giulia Cavaliere.

Sant’Ambrogio si anima grazie al Festival SALE

Da giovedì 29 maggio fino a domenica 1° giugno 2025 torna a Firenze la seconda edizione del Festival SALE, una festa popolare che celebra il quartiere di Sant’Ambrogio e la città intera, coinvolgendo residenti, turisti e curiosi in un ricco programma di eventi. Tra spettacoli teatrali, concerti, momenti di convivialità e proposte gastronomiche, il festival anima le strade e le piazze con lo spirito creativo e inclusivo del Teatro del Sale. Gran finale domenica dalle 19 con “Sant’Ambrogio a tavola”, la grande cena di beneficenza per le associazioni filantropiche di Firenze, e la festa in piazza dei Ciompi dalle ore 22 con musica live e dj set. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Teatro del Sale.

Mercato alle Cascine domenica 1° giugno 2025

Domenica 1° giugno 2025, il parco delle Cascine si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto per la tradizionale Fiera dell’Ascensione, erede della storica “Fiera del Grillo”. L’evento tornerà ad animare, da mattina a sera, viale Lincoln e piazza Kennedy con oltre 200 stand: organizzata da Confcommercio Firenze-Arezzo e Confesercenti Firenze, la fiera offrirà un’ampia varietà di prodotti: abbigliamento, fiori, articoli per la casa e il tempo libero, cosmetici e giocattoli, senza dimenticare le golosità gastronomiche, dai brigidini di Lamporecchio alla porchetta, dal lampredotto allo street food internazionale.

ARTour in piazza Strozzi (fino al 2 giugno 2025)

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 torna in piazza Strozzi a Firenze ARTour – Il Bello in piazza, la mostra mercato dell’artigianato artistico promossa da CNA. L’evento porta nel cuore del centro storico il meglio della creatività e del saper fare toscano, con espositori selezionati che propongono opere uniche realizzate a mano: gioielli, ceramiche, tessuti, oggetti in legno, vetro e pelle, frutto di tradizione, tecnica e innovazione. Un’occasione per scoprire l’eccellenza dell’artigianato locale in una delle piazze più eleganti della città, tra shopping di qualità e incontri con i maestri artigiani.

Festa del Grillo all’Anfiteatro del parco dell’Anconella (domenica 1° giugno 2025)

Dopo anni di assenza, domenica 1° giugno 2025 torna a Firenze la storica Festa del Grillo, una delle tradizioni popolari più care alla città. L’evento si terrà dalle 16:00 alle 19:00 all’Anfiteatro del parco dell’Anconella, in via Villamagna. I “grilli”, però, saranno solo simbolici. Il programma prevede il concerto dell’orchestra “La Nuova Pippolese” con brani della tradizione fiorentina, un intervento dello storico Luciano Artusi sulle origini della festa e un approfondimento naturalistico del Dr. Bernardo Borri sul ruolo ecologico del grillo. Ai bambini verranno donate gabbiette artigianali contenenti grilli di peluche, simbolo di buona fortuna e memoria affettuosa della tradizione.

Eventi del weekend a Firenze: “Ladri in fuga” a Palazzo Vecchio (sabato 31 maggio 2025)

Sabato 31 maggio 2025, dalle ore 15:00, il Museo di Palazzo Vecchio si trasforma in un grande scenario investigativo con Ladri in fuga, un originale gioco di ruolo a enigmi ideato dai ragazzi del gruppo Teens 2025. Frutto di un intero anno di lavoro degli studenti del Liceo Machiavelli nell’ambito dei percorsi scolastici PCTO e promosso da Fondazione MUS.E, l’iniziativa invita tutti (dai 15 anni in su) a partecipare a un’avventura tra le sale del museo, alla ricerca di cinque “ladri” nascosti tra i visitatori.

Organizzati in squadre da massimo sei persone, i partecipanti dovranno risolvere misteri e indovinelli per svelare chi ha rubato un documento segreto dei Medici. Un’occasione gratuita, coinvolgente e istruttiva per vivere la cultura in modo attivo e creativo, con ingressi ogni 15 minuti fino a esaurimento posti. Prenotazioni consigliate a [email protected].

Musica e cinema: “Rock in Movie” all’Hard Rock Cafe (venerdì 30 maggio) e altre sorprese

Venerdì 30 maggio, alle 21:00, sul palco dell’Hard Rock Cafe saliranno i Rock in Movie, una band che dal 2012 porta in scena un coinvolgente live show dove le sonorità del rock si fondono con le immagini dei film che hanno fatto la storia del cinema. Un viaggio emozionante tra colonne sonore e scene iconiche, dai classici intramontabili ai successi più recenti. E per concludere il mese in grande stile, sabato 31 maggio – dalle 20:30 – il locale trasmetterà in diretta su maxischermo la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter: una serata imperdibile tra musica, sport e buon cibo nel cuore di Firenze.

Eventi nei dintorni di Firenze: Festa Medievale a Malmantile (31 maggio – 2 giugno)

Dal 31 maggio al 2 giugno, la frazione collinare di Malmantile (Lastra a Signa), si trasformerà in un borgo del 1400 per la Festa Medievale. All’interno delle antiche mura di Via San Vito 65, oltre 150 figuranti ricreeranno l’ambiente medievale con mestieri tradizionali: artigiani della carta, ceramica, legno, pietra, tessitori, scrivani, alchimisti, pittori e giocolieri animeranno le vie del borgo. Dame e cavalieri accoglieranno i visitatori nelle Hosterie e nei ristori lungo il percorso, dove sarà possibile gustare piatti tipici e spuntini.

La festa si svolgerà il 31 maggio dalle ore 19:00, mentre il 1° e 2 giugno l’ingresso sarà dalle ore 16:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo simbolico di 3 euro. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Eventi dedicati al vino nei dintorni di Firenze

Il weekend del 31 maggio e 1° giugno 2025 è ricco di eventi imperdibili a Firenze e nei suoi dintorni. A Lamole, nel cuore del Chianti, va in scena I Profumi di Lamole, una rassegna dedicata al vino e ai prodotti tipici del territorio, con degustazioni panoramiche sulle terrazze del Gallo Nero (da sabato a lunedì).

A Pontassieve, prosegue fino al 2 giugno il Toscanello d’Oro, festa che unisce vino, cultura e territorio. Il centro storico si anima con degustazioni, concerti e spettacoli, come l’atteso incontro con Orietta Berti il 31 maggio in piazza Vittorio Emanuele II. Infine, dal 31 maggio, Montespertoli ospita la Mostra del Chianti: il borgo si trasforma in un vivace mosaico di suoni, sapori e tradizioni. Questa festa del vino non è solo un evento enologico, ma un tributo alla cultura rurale e al legame tra le generazioni di viticoltori e cittadini.

Ludicomix a Empoli (dal 31 maggio al 2 giugno)

Nel weekend, dal 31 maggio al 2 giugno 2025 (ore 09:30-19:30), Empoli si trasforma in un coloratissimo universo di fumetti, cosplay e cultura pop grazie a Ludicomix. Dalle sfilate ai concerti, passando per mostre, dibattiti, incontri con autori e bancarelle tematiche, la manifestazione coinvolgerà l’intera città, dal Palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) al centro storico, con negozi aperti e tante iniziative per tutte le età. L’ingresso ha un costo compreso tra i 6 e gli 8 euro. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale di Ludicomix.

Alla scoperta dei segreti del Convento degli Agostiniani di Certaldo Alto

Sabato 31 maggio, alle ore 15:30, il Museo del Convento degli Agostiniani di Certaldo Alto apre le porte ai più piccoli con Bambini in museo, un’attività pensata per i bambini dai 7 ai 12 anni. In compagnia della storica dell’arte Alice Chiostrini, i giovani visitatori andranno a caccia di dettagli curiosi tra le opere d’arte del museo: animali nascosti, oggetti misteriosi come una chiave gigante, una ruota dentata o un rametto di corallo diventeranno gli indizi per scoprire affascinanti storie e personaggi del passato. L’ingresso è gratuito per i bambini, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 2 euro. L’attività è riservata a un massimo di 20 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria dal 22 al 28 maggio, contattando il numero 0571.656824 o scrivendo a [email protected].

Le sagre a Firenze: dal ranocchio al cinghiale

Nel weekend del 31 e 1° giugno 2025, Firenze e i suoi dintorni si animano con alcune delle sagre più gustose e tradizionali della stagione. A Brozzi torna la storica Sagra del Ranocchio con specialità come ranocchi fritti, specialità a base di pecora e carne alla brace. Sia sabato che domenica, gli stand gastronomici apriranno intorno alle 19:00. Alle Caldine (Fiesole), la Sagra della Salsiccia accende i bracieri da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno presso gli impianti del Fiesole Calcio (via Bugia) dalle 18:00.

La Sagra del Prugnolo a Firenzuola propone invece piatti a base dell’omonimo fungo, tra cui crostini, tortelli di patate, tagliolini e scaloppine (da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno: a cena dalle 19:00 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30). Infine, merita una menzione anche la Sagra del Cinghiale, Tortelli e Grigliata di Pelago, appuntamento fisso per gli amanti della cucina di montagna: dai tortelli di patate al cinghiale in umido fino alla carne alla griglia (sabato 31 maggio e domenica 1° giugno: a cena dalle 19:00 e la domenica anche a pranzo dalle 12:00).