Musei gratis a Firenze la prima domenica del mese (7 gennaio 2024)

Il 7 gennaio 2024, come ogni prima domenica del mese, i musei statali di Firenze sono gratis per tutti. L’accesso ai principali siti d’arte statali è a costo zero, dalla Galleria degli Uffizi a Palazzo Pitti fino ad arrivare alle Cappelle medicee, senza la possibilità di prenotare. Insomma basta mettersi in fila di buon’ora e armarsi di pazienza. I residenti a Firenze e in provincia hanno un’altra opportunità: la prima domenica del mese entrano gratis anche nei musei civici fiorentini (ossia quelli gestiti direttamente dal Comune, come Palazzo Vecchio e il complesso di Santa Maria Novella), partecipano a visite speciale e attività per famiglie. Inoltre hanno diritto a uno speciale pass gratuito che dà l’accesso a 3 monumenti collegati al Duomo. Vediamo allora tutti i dettagli sui musei gratuiti a Firenze il 7 gennaio 2024.

Musei statali gratis a Firenze la prima domenica del mese: gli orari del 7 gennaio 2024

Sono 7 i musei statali di Firenze dove l’ingresso è gratis, domenica 7 gennaio 2024, ecco gli orari nel dettaglio:

Uffizi – aperti gratis domenica 7 gennaio dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 17.30)

aperti gratis domenica 7 gennaio dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 17.30) Palazzo Pitti – dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Gli Appartamenti Reali e Imperiali e il Museo della Moda e del Costume sono chiusi per riallestimento. Sospese le visite al Tesoro dei Granduchi

dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Gli Appartamenti Reali e Imperiali e il Museo della Moda e del Costume sono chiusi per riallestimento. Sospese le visite al Tesoro dei Granduchi Giardino di Boboli – dalle ore 8.15 alle 17.30 (orario invernale in vigore fino a febbraio)

dalle ore 8.15 alle 17.30 (orario invernale in vigore fino a febbraio) Galleria dell’Accademia – aperta gratis domenica dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso ore 18.20)

aperta gratis domenica dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso ore 18.20) Museo del Bargello – dalle 08.15 alle 13.50

dalle 08.15 alle 13.50 Cappelle Medicee – domenica dalle 08.15 alle 18.50 (ultimo ingresso ore 18.10). Focus di approfondimento alle 10.30 e 11.30

domenica dalle 08.15 alle 18.50 (ultimo ingresso ore 18.10). Focus di approfondimento alle 10.30 e 11.30 MAF – Museo archeologico nazionale di Firenze – dalle 8.30 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13.15, il secondo piano chiude alle 13.30)

All’elenco si aggiungono i musei di Firenze che sono sempre gratuiti (qui la lista completa), non solo la prima domenica del mese ma anche negli altri giorni dell’anno. Tra questi domenica 7 gennaio sono aperti:

Villa medicea della Petraia – visite accompagnate, per un massimo di 25 persone, alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.00

– visite accompagnate, per un massimo di 25 persone, alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.00 Giardino della Villa medicea di Castello – dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 16

– dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 16 Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi – dalle ore 8.15 alle 13.50

– dalle ore 8.15 alle 13.50 Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (Cerreto Guidi) – dalle 8.30 alle 17.30. Visite accompagnate dallo staff fino a un massimo di 25 persone, senza prenotazione (ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 15.00 – 16.00)

Ulteriori informazioni si trovano sul sito del Ministero della Cultura, nella sezione dedicata alla Domenica al museo.

La Domenica metropolitana: musei gratuiti per i residenti in provincia di Firenze

I luoghi d’arte statali, come detto, sono gratis per tutti, ma i residenti a Firenze e in tutta la Città metropolitana (ossia il territorio di quella che un tempo si chiamava provincia di Firenze) ogni prima domenica del mese possono visitare gratuitamente anche i musei civici della città, gestiti dal Comune. Si va da Palazzo Vecchio al Museo Novecento con le sue mostre fino al complesso di Santa Maria Novella. Basta mostrare la carta di identità alla biglietteria. Inoltre, se si prenota entro il sabato, è possibile partecipare a visite guidate oppure ad attività per famiglie senza pagare il biglietto (per un massimo di 5 persone).

L’iniziativa, chiamata “Domenica metropolitana“, è promossa dal Comune di Firenze insieme all’associazione Mus.E e grazie al sostegno GIOTTO (love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini) e Lucart. Per la sola entrata nei musei invece non è necessario prenotarsi.

Ecco in dettaglio gli orari dei musei e dei monumenti civici gratis domenica 7 gennaio 2024, per i residenti nella Città metropolitana di Firenze:

Palazzo Vecchio

orario 9.00-19.00

orario 9.00-19.00 Torre di Arnolfo

dalle 9.00 alle 17.00 (in caso di maltempo, per motivi di sicurezza, è visitabile solo il camminamento di ronda)

dalle 9.00 alle 17.00 (in caso di maltempo, per motivi di sicurezza, è visitabile solo il camminamento di ronda) Complesso di Santa Maria Novella

Dalle ore 13.00 alle 17.30

Dalle ore 13.00 alle 17.30 Museo Novecento e le mostre temporanee

dalle 11.00 alle 20.00

e le mostre temporanee dalle 11.00 alle 20.00 Palazzo Medici Riccardi , le mostre Depero. Cavalcata fantastica e ultimo giorno per Federigo Angeli Il Rinascimento fiorentino nel XX secolo

dalle 9.00 alle 19.00

, le mostre Depero. Cavalcata fantastica e ultimo giorno per Federigo Angeli Il Rinascimento fiorentino nel XX secolo dalle 9.00 alle 19.00 Museo Stefano Bardini

dalle 11.00 alle 17.00

dalle 11.00 alle 17.00 Museo del Ciclismo Gino Bartali (Ponte a Ema)

dalle 10.00 alle 16.00

Sempre il 7 gennaio sono previste anche numerose visite guidate gratuite per i residenti nella Città metropolitana e attività per famiglie con bambini (su prenotazione entro il sabato al numero 055-2768224 o allo 055-2760552 per Palazzo Medici Riccardi).

Sono previsti tour in questi musei: Palazzo Vecchio (Percorsi segreti, Guidati da Giorgio Vasari, Nel segno di Stradano, Visita a Palazzo); Palazzo Medici Riccardi (visita a Palazzo Medici Riccardi, visite alla mostra Depero. Cavalcata fantastica, attività per famiglie “In bottega. La pittura su tavola”); Museo Novecento (Visita alla mostra su Cecily Brown); visite al complesso di Santa Maria Novella (basilica o chiostri), al Museo Bardini e al Memoriale di Auschwitz a Firenze sud. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione Mus.E.

Il “Giglio pass” per 3 monumenti del Duomo di Firenze

I residenti nella Città metropolitana di Firenze, la prima domenica del mese, hanno la possibilità di entrare gratis in 3 monumenti che fanno capo all’Opera del Duomo: il Battistero di San Giovanni (dove sono in corso i lavori di restauro dei mosaici della volta), il Museo dell’Opera del Duomo e la cripta di Santa Reparata (il percorso archeologico sotto la Cattedrale di Santa Maria del Fiore). È necessario ritirare il biglietto speciale chiamato “Giglio Pass” presso le biglietterie dell’Opera del Duomo, valido solo domenica 7 gennaio.