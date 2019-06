Curarsi con le erbe: i prodigiosi effetti benefici di Olio 31

A garantire la composizione naturale di un prodotto tanto amato come Olio 31 è il mix di sostanze essenziali pure, estratte direttamente dalle erbe officinali.

La formula, utilizzata in larga misura da chi sceglie di curarsi con la medicina naturale, ottiene larghi consensi anche da chi è costantemente alla ricerca del benessere.

Le proprietà benefiche di Olio 31

La miscela di oli essenziali che compongono Olio 31 vanta essenzialmente proprietà curative, rinfrescanti, balsamiche, tonificanti e disinfettanti.

Grazie ai principi attivi e alle virtù benefiche di cui gode è la soluzione perfetta per la cura delle malattie da raffreddamento.

E’ inoltre in grado di risolvere problemi respiratori, favorisce la digestione, aiuta a combattere la stitichezza e l’alitosi, mantiene in salute la pelle e i capelli, ma non solo.

Il prodotto è un ottimo antibatterico ed un efficace antidolorifico, purifica, ha proprietà rilassanti e permette alla muscolatura di rigenerarsi velocemente dopo aver fatto sport.

Un prodigioso mix di erbe officinali

Olio 31 è un prodigioso mix di erbe officinali, radici e bacche.

Ad integrare la composizione della ricetta base troviamo diverse varianti, conseguenza di scelte produttive differenti.

A non subire modifiche sono le regole dettate dall’antica formula svizzera, dalla quale nasce direttamente il prodotto, che considera insostituibile la presenza di ingredienti quali Menta piperita, Arancio, Eucalipto, Ginepro, Aneto, Salvia, Timo, Rosmarino, Abete siberiano, Pino silvestre, Cumino, Coriandolo, Anice, Cannella, Chiodi di garofano, Lavanda, Limone, Arancio amaro, Origano, Pepe, Boswellia, Vaniglia, Patchouli, Melissa, Artemisia, Ylang-Ylang, Jasmine, Finocchio, Citronella, Menta romana, Canfora.

In taluni casi la ricetta si arricchisce della presenza di mirto, legno di rosa, violetta, ginseng e tutta una serie di altre erbe e piante, le cui proprietà benefiche sono patrimonio dell’umanità sin dalla notte dei tempi.

Come utilizzare Olio 31

Proposto in una formula decisamente concentrata Olio 31 deve essere utilizzato in piccole dosi.

Poche gocce sono sufficienti per trattare la parte interessata o risolvere un problema di salute.

E’ bene sapere che il concentrato, benché presenti una base oleosa, non unge, asciuga e viene assorbito velocemente.

Chi sceglie di utilizzare il mix di erbe deve sapere che viene impiegato anche in aromaterapia. Diffuso nell’aria il prodotto libera sostanze benefiche che il nostro cervello è in grado d’intercettare, traendone beneficio.

Olio 31 si rivela perfetto per disinfettare i locali e gli ambienti, grazie all’elevato potere antisettico e antibatterico di cui gode.

La miscela di erbe è un’ottima base per un buon massaggio. Mescolando il prodotto ad un olio di mandorla, jojoba o calendula, si ottiene un composto con cui manipolare varie zone del corpo a partire dall’area addominale per attenuare spasmi o crampi.

Nel caso di temperatura alta o febbre Olio 31 garantisce al corpo una piacevole sensazione di freschezza.

E’ sufficiente massaggiare la pianta del piede con poche gocce di olio, a regolari intervalli di 3 ore, per garantire l’abbassamento del tutto naturale della febbre, senza dover ricorrere ad alcun medicinale.

Poche gocce di olio ci regalano un effetto energizzante e tonificante. Un uso adeguato ci permette di rinfrancare non solo il fisico ma anche lo spirito.

Olio 31 influisce positivamente anche sull’umore, e ci regala una carica del tutto naturale di nuova energia.

In collaborazione con Holyart.it