Bonus bollette 200 euro: come richiederlo e quando arriva

- Pubblicità -

Arriva la delibera dell’ARERA che chiarisce quando sarà riconosciuto il Bonus bollette da 200 euro: non sarà necessario richiederlo, ma verrà scalato direttamente dall’importo della bolletta della luce. Il sostegno, introdotto dal governo Meloni tramite il decreto legge n° 19/2025 per far fronte al rincaro dell’energia di pochi mesi fa, era in attesa delle regole di applicazione da parte dell’Autorità nazionale di regolazione. A differenza del passato, la durata del sostegno sarà più limitata e coprirà soltanto 3 mesi. La platea però è più ampia.

A chi spetta

Nei giorni scorsi l’ARERA aveva chiarito il funzionamento dello sconto di 200 euro per chi già riceve il bonus sociale per la fornitura elettrica (Isee sotto 9.530 euro, soglia elevata a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico), adesso arrivano i dettagli anche per altri destinatari della misura, ossia le famiglie con un Isee da 9.530 a 25.000 euro.

- Pubblicità -

Per chi già beneficiava del sostegno economico, i 200 euro si sommeranno all’importo previsto dal bonus sociale (da 167,90 euro a 240,90 euro durante tutto il 2025 in base alla numerosità del nucleo familiare). Per tutti la riduzione di 200 euro delle spese per la luce sarà conteggiata in tre tranche, una per ogni mese. Quindi la suddivisione dipenderà anche dai periodi di emissione delle bollette da parte del proprio gestore elettrico.

Quando arriva il Bonus bollette da 200 euro: non bisogna richiederlo

Il Bonus bollette funziona allo stesso modo dei “vecchi” contributi: non bisogna richiederlo, ma grazie all’integrazione delle banche dati viene riconosciuto in modo automatico a chi ha un Isee sotto i 25.000 euro. L’importante è quindi aver presentato la dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell’Isee durante questo anno.

- Pubblicità -

La delibera 144/2025/R/eel dell’ARERA prevede che l’INPS, a partire dal mese di aprile 2025 e fino a gennaio 2026, trasmetta al Sistema Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico, una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari con attestazione Isee 2025 compresa tra 9.530 e 25.000 euro.

A partire da giugno 2025, saranno individuati i beneficiari del Bonus bollette da 200 euro e partirà una comunicazione ai diversi gestori, che dovranno erogare lo sconto nell’arco di tre mesi. Lo sconto dovrà essere ben evidente in bolletta.