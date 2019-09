Per una notte, sabato 21 settembre 2019, il biglietto di ingresso in 6 musei di Firenze è a 1 euro, mentre in altri 6 l’entrata è addirittura gratis. In occasione delle giornate europee del patrimonio, che si svolgono proprio tra sabato 21 e domenica 22, alcuni luoghi d’arte della città aderiscono a questa festa proponendo iniziative speciali e aperture serali straordinarie low cost. Succede però solo per qualche ora.

L’elenco dei musei di Firenze a 1 euro il 21 settembre

Vediamo allora in sintesi la lista completa dei musei statali di Firenze che sono aperti a 1 euro nella serata di sabato 21 settembre, con l’orario in cui è in vigore questa speciale riduzione del biglietto.

Galleria degli Uffizi , 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00

, 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00 Galleria dell’Accademia , 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00

, 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00 Museo di San Marco , 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00

, 1 euro dalle ore 19.00 alle 22.00 Museo Archeologico nazionale di Firenze , 1 euro dalle 20.00 alle 23.00

, 1 euro dalle 20.00 alle 23.00 Museo dell’Opificio delle Pietre dure , 1 euro dalle 20.00 alle 23.00

, 1 euro dalle 20.00 alle 23.00 Palazzo Davanzati , 1 euro dalle ore 19.00 alle 21.50

, 1 euro dalle ore 19.00 alle 21.50 Cenacolo di Ognissanti , gratis apertura straordinaria dalle 20.00 alle 23.00

, gratis apertura straordinaria dalle 20.00 alle 23.00 Cenacolo Andrea del Sarto, gratis apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00

I musei di Firenze gratis domenica 22 settembre 2019

Domenica 22 settembre altri luoghi d’arte sono aperti gratuitamente in occasione delle giornate europee del patrimonio: succede per alcuni tra i musei civici e per 2 cenacoli (gratis anche nelle altre giornate, ma che in occasione di questo weekend sono aperti di sera). Ecco l’elenco:

Museo di Palazzo Vecchio , 22 settembre gratis dalle 20.00 alle 23.00

, 22 settembre gratis dalle 20.00 alle 23.00 Museo Novecento , 22 settembre gratis dalle 11.00 alle 20.00

, 22 settembre gratis dalle 11.00 alle 20.00 Museo Bardini , 22 settembre gratis dalle 11.00 alle 17.00

, 22 settembre gratis dalle 11.00 alle 17.00 Forte Belvedere, 22 settembre gratis dalle 11.00 alle 20.00

Visite guidate e iniziative speciali

Dalla Villa di Poggio Imperiale alla Biblioteca nazionale sono numerose poi le visite guidate gratuite, le mostre e gli incontri organizzati tra sabato 21 e domenica 22 settembre: in questo articolo tutte le informazioni sulle giornate europee del patrimonio 2019 a Firenze.