Tornano le giornate europee del patrimonio a Firenze: anche per il 2019 aperture straordinarie, iniziative e entrata serale al costo simbolico di 1 euro in alcuni musei statali della città tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”.

GEP, che cosa sono

Le GEP – giornate europee del patrimonio (iniziativa chiamata anche European Heritage Days) sono uno degli eventi culturali più partecipati del Vecchio Continente e sono state istituite per la prima volta nel 1991 dalla Commisione Ue e dal Consiglio d’Europa per far scoprire ai cittadini il grande patrimonio culturale del territorio, dai musei alle gallerie fino ai pachi archeologici. A questa iniziativa aderisce anche il Ministero per i Beni e le attività culturali con oltre mille eventi in tutta Italia.

Giornate europee del patrimonio 2019 a Firenze, le visite guidate

Nei musei statali di Firenze il clou delle iniziative per le giornate europee del patrimonio 2019 sarà il 21 settembre, quando molti luoghi d’arte prolungheranno il loro orario di apertura e proporranno eventi speciali e visite guidate gratuite.

Succede ad esempio all’Opificio delle Pietre dure che nella mattina di sabato apre le porte dei suoi laboratori di restauro e organizza 10 tour guidati su prenotazione, ma a costo zero: 4 visite riguardano i laboratori delle sede storica di via degli Alfani 78 e altre 4 quelli alla Fortezza da Basso (ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30). In più c’è la possibilità di entrare nel laboratorio arazzi in Palazzo Vecchio (ore 9.30, 11.30). Per tutti e tre gli itinerari è obbligatoria la prenotazione chiamando dal 9 al 19 settembre il numero 055.2651340 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) o scrivendo una mail a [email protected]

Altre visite guidate gratuite anche a Casa Martelli, sabato alle ore 11.00, e al settore monumentale della Biblioteca medicea laurenziana e alla mostra “I libri del granduca Cosimo I de’ Medici”, sabato 21 alle ore 10.30 e 11.30 (prenotazioni: 055.2937911). Questi stessi ambienti della Biblioteca laurenziana nella giornata di sabato sono aperti in via straordinaria dalle 9.45 alle 13.15, pagando il normale biglietto di ingresso.

Musei di Firenze a 1 euro il 21 settembre

Nella serata di sabato 21 agosto, in occasione delle Gep – giornate europee del patrimonio, il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure sarà accessibile dalle 20.00 alle 23.00 con il biglietto di entrata al costo simbolico di 1 euro. In programma anche 2 visite guidate gratuite alle 20.30 e alle 21.30 (in questo caso non è necessaria la prenotazione).

Altro luogo che spalanca le porte ai visitatori con il biglietto a 1 euro è Palazzo Davanzati, nella fascia oraria che va dalle 19.00 alle 21.50, con la possibilità di assistere al concerto di musica barocca dei Solisti di Santa Felicita per il ciclo “Note ai Musei del Bargello” alle ore 21.00.

Giornate europee del patrimonio 2019, le altre iniziative nei musei di Firenze

Previste poi aperture prolungate di alcuni musei statali di Firenze, ma con il pagamento del normale biglietto di ingresso: le Cappelle Medicee il 21 settembre sono accessibili dalle 8.15 alle 20.00 e domenica 22 dalle 10.15 alle 18.00 con due concerti gratuiti alle ore 16.00 e 17.00; il Museo del Bargello è aperto sabato dalle 8.15 alle 18.00, con esibizioni musicali nel cortile alle ore 16.00 e 17.00.

Ingresso libero in Palazzo Neroni (via de’ Ginori 9), sede della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, per assistere a un programma di incontri dedicati alla tutela e valorizzazione degli archivi dell’arte e dello spettacolo anche con un omaggio al maestro Franco Zeffirelli (sabato 21 dalle ore 15.30 alle 18.30). Alle giornate europee del patrimonio partecipa inoltre la Biblioteca Marucelliana di Firenze (via Cavour 43) che presenta la nuova collana editoriale di ricerca e studi teatrali che si affianca al periodico “Commedia dell’Arte. Studi storici” (21 settembre, ore 21.00 salone monumentale).

Il calendario delle iniziative è ancora parziale, nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi nuovi eventi (articolo in aggiornamento). Sul sito del Ministero per i Beni e le attività culturali la lista degli eventi per le GEP 2019 in tutta Italia.