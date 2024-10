Cassonetti chiusi “a chiave” anche a Firenze Nova e all’Isolotto

- Pubblicità -

Dopo le Piagge, tocca a Firenze Nova, alla zona dell’Isolotto e a quella di via Canova: qui nei prossimi giorni i cassonetti di Alia si apriranno solo con la chiave elettronica o con l’app. Prosegue tappa dopo tappa il progetto “Firenze Città Circolare” che prevede la trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. Solo il contenitore del vetro resterà a libero accesso, gli altri si apriranno avvicinando alla centralina digitale la chiavetta A-pass o il cellulare con l’applicazione “Aprilo!” attiva.

Le date di attivazione dei cassonetti con chiave a Firenze Nova e l’Isolotto

Questa piccola rivoluzione è iniziata lo scorso 30 settembre dalle Piagge, seguita da via Baracca e viale Gori, e ora l’attivazione del nuovo sistema verrà estesa progressivamente in tutta la città, ad eccezione che l’area Unesco del centro, per concludersi intorno al mese di gennaio. Le due nuove fasi sono state annunciate da Alia: da giovedì 3 ottobre 2024 saranno “chiusi a chiave” anche i circa 300 cassonetti della zona di Firenze Nova, mentre a partire da giovedì 10 ottobre sarà la volta di due aree del Quartiere 4, l’Isolotto e il settore di via Canova. I cittadini comunque saranno avvertiti della novità anche con manifesti sui contenitori e con una campagna informativa.

- Pubblicità -

Cosa fare se ancora non si è ricevuta la chiavetta

Per quanto riguarda l’attivazione dei nuovi cassonetti digitali a Firenze Nova, i cittadini possono rivolgersi per tutto il mese di ottobre allo sportello Alia al Quartiere 5 per ritirare la chiave elettronica o per informazioni: si trova in Viuzzo delle Calvane 3 ed è aperto ogni lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13. Attivo anche il Punto Alia di via Nigetti, vicino a via Canova (che serve anche la zona del Quartiere 4) aperto da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. Inoltre ci sono gli sportelli al Quartiere 3, in via del Tagliamento 4 (martedì ore 8.30-13) e al Quartiere 2, in piazza Leon Battista Alberti, 1/A (venerdì ore 8.30-13). Informazioni sui siti www.aliaserviziambientali.it e www.firenzecittacircolare.it.