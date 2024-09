Dal 30 settembre i cassonetti di Firenze si aprono con la chiavetta

Al via l'attivazione dei nuovi "contenitori intelligenti": per buttare via i rifiuti servirà la chiave elettronica o l'app. In caso di abbandono di rifiuti si potrà richiedere un intervento nel giro di 3-6 ore

- Pubblicità -

Finora erano stati chiusi solo in una manciata di quartieri, adesso finiranno tutti “sotto chiave”: da lunedì 30 settembre 2024 scatterà l’attivazione dei nuovi cassonetti digitali di Firenze che si apriranno solo avvicinando la chiavetta elettronica o usando l’app “Aprilo” di Alia. L’unica eccezione è rappresentata dai contenitori della zona Unesco, ossia della parte del centro storico compresa dentro la cerchia muraria. Si partirà dalle Piagge per poi proseguire nelle altre aree della città. La novità fa parte del progetto “Firenze circolare” per la trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di aumentare la differenziata e di arrivare a una tariffa più bassa per i cittadini più “ricicloni”. Un altro effetto di questo cambiamento è la lotta ai furbetti della TARI: solo chi paga la tassa sui rifiuti può infatti richiedere la chiavetta.

Cosa cambia a Firenze dal 30 settembre con l’attivazione dei cassonetti a chiavetta

Da lunedì 30 settembre, nelle zone di Firenze fuori dalla cerchia muraria, i cassonetti digitali di umido, carta, plastica-imballaggi e indifferenziato saranno chiusi: per buttare via i rifiuti sarà necessario avvicinare ai contenitori la chiavetta consegnata ai cittadini nei mesi scorsi o usare l’app Aprilo sul proprio cellulare, registrandosi come residenti tenendo a portata di mano la chiave elettronica. Il contenitore del vetro invece rimarrà ad accesso libero.

- Pubblicità -

In tutto saranno coinvolte oltre 125.000 famiglie. L’attivazione delle centraline elettroniche sarà progressiva, si partirà dalle Piagge per poi interessare le zone di:

via Baracca

viale Gori

via Aretina

via Canova

Isolotto

via Rocca Tedalda

Coverciano

Firenze Nova

Soffiano

piazza Pier Vettori

Galluzzo

Campo Marte

Vieusseux

Fortezza da Basso

San Jacopino

Le aperture dei cassonetti per ora non saranno tracciate

Per ricordare la data di attivazione, Alia informerà i cittadini tramite i canali social, sul web, ma anche con cartelli sugli stessi cassonetti. Questo step del progetto Firenze Circolare partirà “dopo una campagna di comunicazione che sarà svolta anche porta a porta nelle strade interessate – dice la vicesindaca e assessora comunale all’ambiente Paola Galgani – partirà il 30 settembre – con il supporto del servizio aggiuntivo che prevede l’intervento degli operatori di Alia, in caso di non corretto conferimento dei rifiuti, in un arco temporale di 3-6 ore”. Dallo scorso aprile, i cittadini possono segnalare i rifiuti abbandonati e far scattare il servizio di ritiro immediato, nel giro di 3 ore all’interno del centro e in 6 ore in tutti gli altri casi.

- Pubblicità -

Con l’attivazione dei cassonetti a chiavetta in buona parte di Firenze, Alia in questo primo momento raccoglierà dati aggregati, a puro scopo statistico, viene spiegato in una nota. In futuro, una volta conclusa tutta la transizione e con l’introduzione di meccanismi per incentivare la raccolta differenziata, sarà possibile verificare il numero di aperture fatte da ogni utente, per correggere eventuali errori e prevedere sconti sulla tassa dei rifiuti per i più virtuosi.

Cosa fare se si è persa la chiavetta che apre i cassonetti?

- Pubblicità -

Se la chiavetta non fosse stata consegnata al momento dell’installazione dei nuovi cassonetti, gli utenti potranno ritirarla al Punto Alia di Firenze in via Nigetti (zona via Canova), attivo dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 14.00, 14.30 – 17.30, oppure presso gli sportelli nelle sedi di 3 Quartieri, ecco dove:

Quartiere 2 , Piazza Leon Battista Alberti 1/A ogni venerdì con orario 8.30 – 13.00

, Piazza Leon Battista Alberti 1/A ogni venerdì con orario 8.30 – 13.00 Quartiere 3 Via del Tagliamento 4 ogni martedì con orario 8.30 – 13.00

Via del Tagliamento 4 ogni martedì con orario 8.30 – 13.00 Quartiere 5, Viuzzo delle Calvane 3 ogni lunedì con orario 8.30 – 13.00

In caso di smarrimento della chiavetta è necessario presentare una denuncia e poi rivolgersi ad Alia per quella sostitutiva: la chiave che è andata persa sarà disattivata e non potrà più aprire i cassonetti. Poi ne sarà consegnata una nuova. Queste operazioni possono essere fatte agli sportelli o chiamando il call center Alia al numero 800888333 da rete fissa (199 105 105 a pagamento da rete mobile; 0571 196 93 33 da rete fissa e mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30. Informazioni su www.firenzecittacircolare.it.