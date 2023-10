- Pubblicità -

Sono in via di installazione 1.220 nuovi cassonetti con chiavetta in quattro zone di Firenze tra il Quartiere 3 e 4 e presto inizierà la distribuzione della chiave elettronica, che si potrà avere anche in punti di ritiro temporanei. Questa piccola rivoluzione della differenziata riguarda 20.000 famiglie nelle zone di piazza Pier Vettori, Legnaia, Isolotto, Soffiano, Galluzzo e Porta Romana che nelle settimane scorse hanno ricevuto una lettera da Alia servizi ambientali, per informare i cittadini delle novità.

Continua così il progetto di “Firenze città circolare” per la trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio fiorentino. In futuro questo sistema consentirà di cambiare la Tari: la tassa sui rifiuti diventerà “corrispettiva”, ossia sarà calcolata in base a quanta immondizia si produce e a quanto si differenzia.

Come funzionano i nuovi cassonetti con chiavetta a Firenze

A differenza del precedente sistema che metteva “sotto chiave” solo l’indifferenziato, nei nuovi cassonetti di Firenze servirà la targhetta elettronica, chiamata A-pass, anche per l’apertura dei contenitori per l’organico, gli imballaggi (plastica, alluminio, polistirolo, tetrapack), carta e cartone. In pratica saranno tutti chiusi, solo il vetro resterà ad accesso libero. Nel modello più diffuso è necessario premere il tasto presente sul singolo contenitore per attivare lo schermo e poi appoggiare la piccola placca di plastica che fa scattare il meccanismo di apertura, riconoscendo ogni singolo utente.

In alternativa, se non si avrà con sé la chiavetta, i nuovi cassonetti digitali di Firenze si potranno aprire con lo smartphone e l’app di Alia “Aprilo”, lanciata di recente e scaricabile gratuitamente da App store (iPhone) e Google Play (Android). I residenti potranno registrarsi inserendo i dati della chiavetta e poi usare l’app con il bluetooth del telefono. La stessa applicazione può essere usata anche dai turisti (in questo caso è attiva fino a un massimo di 7 giorni solari dalla registrazione). Il nuovo sistema consentirà di registrare ogni conferimento di rifiuti.

Il ritiro della chiavetta per i nuovi cassonetti di Firenze: la mappa

Gli incaricati di Alia hanno iniziato la distribuzione a domicilio della chiavetta ai residenti iscritti alla Tari, nelle zone di Firenze dove sono stati installati i nuovi cassonetti digitali. Fino a quando non sarà terminata la distribuzione della chiave i contenitori saranno aperti anche senza A-pass.

Queste le principali strade interessate dal progetto: Lungarno del Pignone, piazza Pier Vettori, piazza Batoni, piazza Gaddi, piazzale Porta Romana, via del Pollaiolo, via Bandinelli, via Ammanniti, via Gozzoli, via Bronzino, via degli Arcipressi, via dei Corbinelli, via Villani, via del Bobolino, via del Casone, via del Filarete, via del Gelsomino, via del Pignoncino, via del Ponte Sospeso, via del Rosso Fiorentino, via del Sansovino, via della Fonderia, via dell’Anconella, via dell’Olivuzzo, via di Legnaia, via di Soffiano, via di Cavallotti, via Salimbeni, via Starnina, via Foggini, via Amendola, via Ximenes, via Masolino, via Pisana, via S. Gaggio, via Senese, via Aretino, via Foscolo, via Volteranna, viale Talenti, viale Petrarca, via del Poggio Imperiale.

Alia cura una mappa online, con i servizi attivi nelle diverse zone di Firenze, compresi nuovi cassonetti con chiavetta. Sul sito di Firenze Città Circolare si trova poi tutto il materiale informativo e la modulistica sulla raccolta dei rifiuti.

I punti informativi

Se i cittadini non saranno trovati in casa, il ritiro della chiavetta potrà essere fatto in due punti informativi allestiti temporaneamente da Alia, portando con sé un documento di identità e il numero di iscrizione Tari (oppure delega con fotocopia del documento di identità dell’intestatario):

Casa del Popolo di Legnaia “A. della Bella” Via C. Rosselli 1/A

Dal 21 ottobre al 2 dicembre, giovedì (13.30-18.00) e sabato (08.30-12.30)

Via C. Rosselli 1/A Dal 21 ottobre al 2 dicembre, giovedì (13.30-18.00) e sabato (08.30-12.30) Centro Giovani in piazza Acciaiuoli, Galluzzo

Dall’11 novembre al 2 dicembre, martedì (13.30 – 18.00) e il sabato (8.30 – 12.30).

Cosa fare in caso di smarrimento della chiavetta per i cassonetti digitali

Nel caso in cui la chiavetta dei cassonetti digitali vada persa è necessario comunicare ad Alia lo smarrimento. In questo modo l’azienda di servizi ambientali disattiverà il vecchio A-pass e ne consegnerà un nuovo all’utente. A seguito dello smarrimento è possibile rivolgersi a uno sportello di Alia oppure chiamare il call center al numero 800888333 da rete fissa (199 105 105 da rete mobile; 0571 196 93 33 da rete fissa e mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.