Referendum 2025: compenso degli scrutatori per 5 schede

AAA cercasi scrutatori in vista dei referendum 2025, indetti per consultare gli elettori sull’eventuale abrogazione di norme che riguardano il mondo del lavoro e l’acquisizione della cittadinanza italiana. Si andrà a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno, in tutta Italia. In oltre 400 città (ma non in Toscana) si sceglieranno anche il sindaco e i consiglieri comunali. Partono quindi le procedure per nominare i cittadini che cureranno le operazioni di voto. Ma quale compenso è previsto per gli scrutatori e per i presidenti di seggio nel caso di referendum con 5 schede diverse, come succede in questo 2025? La “paga” sarà più alta del normale?

Quanti scrutatori servono per ogni seggio durante il referendum?

Prima di tutto va detto che in occasione del referendum, la legge prevede per ogni seggio elettorale una squadra “ridotta”, anche se sono presenti più schede, oltre che compensi leggermente più bassi: accanto al presidente sono necessari solo 3 scrutatori, tra i quali viene scelto un segretario. Questo perché le operazioni di spoglio sono più semplici e veloci, trattandosi di una scelta tra il “Sì” e il “No”. Nel caso degli altri tipi di elezioni (amministrative, politiche o europee) il numero degli scrutatori sale a quattro.

I loro compiti sono quelli di autenticare le schede, registrare gli elettori che votano, svolgere le funzioni di spoglio con il conteggio dei voti. In genere, prendono servizio il giorno precedente alla consultazione per preparare il seggio, devono poi essere presenti durante l’orario delle votazioni e infine curano lo scrutinio, che inizia subito dopo la chiusura delle urne. Le date e gli orari scelti per l’apertura dei seggi dei 5 referendum 2025 sono domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 15.

Il compenso per gli scrutatori: le 5 schede del referendum 2025

I compensi per gli scrutatori sono fissati per legge, anche nel caso di referendum con più quesiti (in questo caso ben 5 schede): non si tratta di una vera e propria retribuzione o di una paga, ma di un rimborso spese che è esentasse. L’importo riconosciuto è quindi già al netto. Tutto quello che si guadagna, va nelle tasche del cittadino. Inoltre, se si è lavoratore dipendente, si ha diritto alla normale retribuzione delle giornate non lavorate, e per i giorni non lavorativi e festivi che si passano al seggio, va riconosciuto un permesso elettorale, ossia una giornata di riposo, spiegano i sindacati.

I Comuni hanno iniziato a pubblicare gli avvisi per intercettare la disponibilità di chi è pronto a impegnarsi al seggio. Ancora però manca la circolare del Ministero dell’Interno con specificate l’importo dei rimborsi. Se non ci saranno aumenti dell’onorario per incentivare le adesioni (come successo nelle scorse tornate elettorali), si ricalcheranno le cifre del passato, stabilite dalla legge n° 62 del 16 aprile 2002.

Questa norma prevede per il referendum un compenso più basso in favore degli scrutatori, pari a 104 euro, ma che viene maggiorato di 22 euro in più a scheda, come succede per la consultazione 2025, fino a un massimo di 5 quesiti. Dunque, se verranno confermate le regole in vigore finora, il rimborso totale per ogni scrutatore arriverà a 192 euro. Nei circa 400 comuni italiani dove l’8 e 9 giugno 2025 si vota, oltre che per il referendum, anche per le elezioni comunali, i compensi per gli scrutatori saranno di 208 euro per effetto della doppia consultazione.

Per quanto riguarda i presidenti di seggio, il pagamento sarà di 262 euro per i referendum con 5 schede e di 282 euro nel caso di coincidenza con le consultazioni amministrative 2025. Come detto si attende una conferma da parte del Ministero dell’Interno.

Qui l’articolo su cosa si vota l’8 e 9 giugno in occasione dei referendum.