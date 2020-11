Firenze, pioggia e schiarite, le previsioni meteo del Lamma

Pioggia battente a Firenze, ma le previsioni del consorzio Lamma annunciano schiarite già nelle prossime ore.

Dopo delle belle giornate di sole, con temperature sopra la media, questa mattina Firenze si è svegliata sotto una pioggia battente. Ma il Lamma – il consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche che diffonde le previsioni del tempo – rassicura: già tra martedì e mercoledì la situazione andrà migliorando e le temperature non subiranno un grosso calo.

Dal 16 al 18 novembre, le previsioni meteo a Firenze

Fino al pomeriggio di lunedì 18 novembre sono previste piogge abbastanza intense in tutta la città. A partire dalle 17 dovrebbero il cielo dovrebbe cominciare a schiarirsi per poi aprirsi definitivamente durante la notte. La temperatura massima è di 14 gradi. Già da martedì 19 novembre il meteo migliorerà a Firenze, è infatti prevista una giornata di sole con temperature che oscillano da una minima di 10 a una massima di 15 gradi. Ci si potrà godere il sole dalla finestra o facendo il giro dell’isolato, seguendo alla lettera le regole entrate in vigore domenica sera, da quando la Toscana è stata decretata zona rossa. Bel tempo anche mercoledì 20, sole pieno e un lieve calo nelle temperature minime, che andranno da 5 a 17 gradi di massima.

Weekend a Firenze, le previsioni meteo del Lamma

E per il weekend cosa ci attende? Le previsioni meteo del Lamma a Firenze fanno pensare ad un lieve peggioramento del tempo, con rannuvolamenti e possibili piogge a partire da venerdì mattina.