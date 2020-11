Zone rosse, regole e divieti: cosa si può fare in Toscana

Dalle limitazioni per gli spostamenti, ai pochi negozi aperti, fino alle restrizioni per l’attività sportiva e motoria: la Toscana scivolerà a breve tra le zone rosse e questo significa nuove regole, divieti e limitazioni su cosa si può fare e cosa no, secondo quanto prevede l’ultimo Dpcm anti-Covid.

L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che “disegnerà” la nuova mappa delle restrizioni anti-coronavirus è attesa nelle prossime ore (qui vi spieghiamo quando la Toscana diventa rossa). Ecco cosa prevede la zona rossa e cosa cambia rispetto alla fascia arancione.

Regole e divieti per gli spostamenti in zona rossa, cosa significa per la Toscana

A differenza di quanto succede in fascia arancione (dove la Toscana è entrata lo scorso 11 novembre), nelle zone rosse sono vietati gli spostamenti non solo fuori dal Comune di residenza o domicilio ma anche all’interno dei confini comunali. Cosa si può fare? Uscire di casa per comprovati motivi di lavoro, salute e di necessità, oltre che per andare a scuola alle lezioni in presenza, da giustificare con l’autocertificazione.

Quali scuole sono chiuse se la Toscana diventa zona rossa

Stretta anche sulla scuola: rimangono aperti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le classi prime della scuola media; chiuse invece le classi di seconda e terza media e le scuole superiori per cui si ricorre alla didattica a distanza.

I negozi aperti in zona rossa: sì ai parrucchieri, chiusi i centri estetici

Bar e ristoranti restano chiusi, come in zona arancione, è consentito solo l’asporto fino alle ore 22. In più il passaggio della Toscana in zona rossa comporta la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, mentre i negozi di beni di prima necessità possono restare aperti. Via libera quindi a supermercati, alimentari, farmacie, tabacchi, edicole, lavanderie e anche ai parrucchieri che possono restare aperti nelle zone rosse, a differenza di quanto successo durante il lockdown dei mesi scorsi. Stop invece per i centri estetici.

Sport e attività motoria in Toscana: cosa si può fare in zona rossa

Con il passaggio da zona arancione a rossa, cambiano anche le regole per lo sport e l’attività motoria in Toscana: ecco cosa si può fare e cosa comporta questo cambio di colore per l’emergenza Covid. Rimangono chiusi centri sportivi e palestre, ferme anche le competizioni sportive ad eccezione di quelle di interesse nazionale secondo il Coni e il CIP. Si restringono le maglie per l’attività motoria: si può uscire per esempio per fare una camminata o una passeggiata solo vicino alla propria abitazione e mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone.

In zona rossa l’attività sportiva più intensa rimane consentita solo all’aperto e in forma individuare: ad esempio si può fare una corsa ma da soli e non in gruppo. Si potrà uscire anche per portar fuori il cane a fare una passeggiata e i “bisognini”, a patto che non ci si allontani troppo. Sul sito del governo le risposte ai dubbi più comuni.