Incidente tramvia: a Firenze T2 deragliata in viale Rosselli

Incidente per la linea 2 della tramvia di Firenze: in viale Fratelli Rosselli, poco prima della Fortezza da Basso, un’auto si è scontrata con un convoglio che stava transitando da via Guido Monaco in direzione di via Alamanni, all’altezza del semaforo. È accaduto oggi, giovedì 9 gennaio 2025, intorno alle ore 15.45. A seguito dell’impatto la tramvia è deragliata e i vagoni sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata mandando in tilt il traffico in un punto nevralgico della viabilità di Firenze. Due i feriti.

Tramvia di Firenze deragliata: in corso di accertamento le cause dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale che sta cercando di ricostruire quanto successo. Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta nell’incidente, una Jeep nera rimasta visibilmente danneggiata, era impegnata in una svolta poco prima dello sconto e non avrebbe rispettato il rosso. La persona che conduceva il veicolo, un 74enne, e l’autista del tram sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale sanitario, non sarebbero in gravi condizioni. Anche una motrice del tram e alcuni vagoni hanno riportato danni dopo l’impatto.

Traffico in tilt a Firenze: chiuso viale Rosselli

A seguito dell’incidente della tramvia, viale Fratelli Rosselli è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di ripristino, ha fatto sapere il Comune di Firenze. Gli interventi, viene comunicato da Gest, dureranno diverse ore. Le operazioni non saranno completate prima della tarda serata.

A seguito dell’incidente la linea 2 della tramvia è in funzione solo nel tratto tra il capolinea dell’aeroporto di Firenze e la fermata Redi, con l’attivazione di bus sostitutivi, mentre il servizio della T1 è regolare. Aggiornamenti sui canali social di Gest.