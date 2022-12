Tramvia Firenze linea 2 (T2): percorso e fermate per l’aeroporto

- Pubblicità -

La linea 2 della tramvia di Firenze (T2) si sviluppa su un percorso di 5,3 chilometri e 13 fermate tra il centro storico (piazza dell’Unità) e il capolinea all’aeroporto di Peretola, proprio accanto all’aerostazione, passando dal quartiere di Novoli. Questo nuovo tracciato è stato attivato dall’11 febbraio 2019 e tocca punti di interesse come la zona residenziale di viale Redi, il liceo scientifico Leonardo da Vinci, il polo universitario e il centro commerciale di San Donato (Novoli), la sede della Regione Toscana, oltre all’aeroporto.

I tempi di percorrenza della T2

Il tempo di percorrenza tra i due capolinea è di 22 minuti, per andare da piazza dell’Unità all’aeroporto, a pochi passi dalla zona partenze e arrivi. La stazione Santa Maria Novella è il punto di scambio della rete tramvia fiorentina, perché alla fermata Alamanni si può fare il cambio con la linea 1 della tramvia (T1) Villa Costanza – Careggi Ospedale. La frequenza delle corse varia a seconda del momento della giornata e dal giorno della settimana: nelle ore di punta passa un convoglio ogni 4 minuti, durante la notte un tram ogni 22 minuti. Qui gli orari della tramvia di Firenze.

Quali sono le fermate della linea 2 della tramvia di Firenze (T2)

Come detto le fermate, compresi i due capolinea, sono in tutto 13. Eccole in modo schematico, più sotto approfondiamo il percorso della linea T2:

Unità (centro storico) Alamanni Stazione (centro storico – interconnessione T2 – T1) Rosselli Belfiore Redi Ponte all’Asse Buonsignori – Liceo Da Vinci San Donato – Università Novoli – Regione Toscana Novoli – Torre degli Agli Novoli – Palazzi Tossi Guidoni Peretola Aeroporto (capolinea)

Il percorso della linea 2 della tramvia, le fermate vicino al centro

Partiamo dal capolinea di piazza dell’Unità, costruito nel mezzo della carreggiata, proprio davanti al monumento ai caduti. Poi il tram si dirige verso la stazione, costeggia le scalette e gira in via Alamanni per raggiungere l’unico punto di interscambio tra le due linee tramviarie fiorentine: ad “Alamanni-Stazione” i passeggeri possono scendere dalla T1 proveniente da Scandicci o Careggi e aspettare la T2 in direzione dell’aeroporto (lato uscita stazione). Lo stop successivo della linea 2 è “Roselli” che si trova al termine di via Alamanni, davanti alla sede della Cna (il tratto tra viale Roselli e via Jacopo da Diacceto, lo ricordiamo, è chiuso al traffico dei veicoli). Da questa pensilina alla Fortezza da Basso ci vogliono 10 minuti a piedi, altrimenti si può usare la T1 da Alamanni.

Da viale Belfiore al Liceo Leonardo da Vinci

In seguito il tram prende via Guido Monaco, dove è presente solo una corsia per i veicoli, e arriva alla fermata “Belfiore” nel centro del viale, davanti all’ex area Fiat. Da qui inizia una delle gallerie più spettacolari del tracciato: i vagoni entrano nella “bocca” di Palazzo Mazzoni e percorrono un tratto dentro l’edificio per poi risalire all’altezza del cantiere dell’alta velocità. Qui si trova la fermata “Redi“. Subito dopo Ponte all’asse incontriamo la fermata omonima e, passati altri 500 metri, lo stop in via Buonsignori, all’altezza di via Giovanni dei Marignolli e del liceo Leonardo da Vinci. Il tram continua il suo viaggio sul ponte tra via Mariti e viale Redi e infine sale sul viadotto San Donato, intitolato a Margherita Hack, per 250 metri in tutto. Da qui la linea 2 della tramvia arriva nel quartiere di Novoli.

Le fermate della tramvia T2 in via di Novoli

Il percorso della linea 2 della tramvia lungo via di Novoli conta 4 fermate su circa un chilometro e mezzo di strada: la prima, arrivando dalla stazione, è “San Donato-Università” collocata vicino alla chiesa di San Donato in Polverosa e alla ciminiera. A poca distanza il centro commerciale con il cinema multisala e il polo delle scienze sociali dell’ateneo fiorentino. Il secondo stop è “Novoli-Regione Toscana”, davanti all’Esselunga e nei pressi via Carissimi. Si tratta del punto più vicino agli uffici regionali e al Palazzo di Giustizia di viale Guidoni (circa 10 minuti a piedi). La terza fermata è “Torre degli Agli”, poco dopo la via omonima, mentre la quarta, denominata “Palazzi Rossi”, passata la strettoia, è collocata all’incrocio tra via di Novoli e via Orazio Vecchi.

La linea 2 della tramvia e il capolinea all’aeroporto

Da via di Carraia Sirio prosegue nel tunnel lungo 800 metri costruito sotto viale Guidoni e via Luder. Una delle fermate più suggestive è “Guidoni” perché realizzata sotto il livello dell’omonimo viale, vicino ai benzinai e prima dell’incrocio con viale XI agosto. Qui vicino è stato aperto un parcheggio scambiatore. La fine della corsa è al capolinea “Peretola-Aeroporto“: le pensiline sono a destra dell’aerostazione, che si raggiunge comodamente a piedi dalla T2. Informazioni e aggiornamenti sul sito di Gest, il gestore della tramvia di Firenze.

I prossimi sviluppi

Nei prossimi anni il percorso della linea 2 della tramvia si svilupperà con nuove fermate nel centro di Firenze e verso Sesto Fiorentino. Sono in corso i lavori per la linea Fortezza – piazza della Libertà – San Marco che consentirà alla T2 di servire una nuova parte del centro. In via di progettazione l’estensione della linea 2 dall’aeroporto verso il centro di Sesto Fiorentino, passando dal polo universitario.