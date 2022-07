Cinema Chiardiluna Firenze: la programmazione 2022 dell’arena e i biglietti

Pubblicità

Ha riaperto il Cinema Chiardiluna di Firenze: la programmazione 2022 dell’arena estiva dell’Oltrarno è iniziata lunedì 20 giugno per proseguire con tanti film sotto le stelle nei mesi di luglio, agosto e nei primi giorni di settembre. Dai grandi successi della passata stagione alle anteprime della nuova, sul grande schermo all’aperto di via Monte Oliveto passeranno tante pellicole da non perdere.

Cinema Chiardiluna, l’apertura 2022 dell’arena estiva

La programmazione 2022 del Cinema Chiardiluna di Firenze porta nell’arena estiva dell’Oltrarno i principali titoli dell’ultima stagione, come ad esempio l’originale Licorice Pizza, il nostrano Diabolik, l’ultima uscita Elvis e molti altri. Tra le anteprime in calendario Bullet Train, il nuovo thriller di azione con Brad Pitt, firmato da David Leitch e tratto dal libro I sette killer dello Shinkansen di Kōtarō Isaka; Un’ombra sulla verità thriller con Bérénice Bejo e Francois Cluzet; la commedia Brian e Charles con protagonista un singolare robot fatto in casa; Il Signore delle Formiche, il nuovo film di Gianni Amelio in concorso a Venezia e il cartoons Minions 2. Come da tradizione il mese di settembre sarà dedicato principalmente alle anteprime.

I prezzi dei biglietti (anche online) e le info utili sul cinema estivo Chiardiluna di Firenze

L’arena estiva in via di Monte Oliveto, all’angolo con viale Aleardi, è uno dei cinema all’aperto più conosciuti di Firenze. Il proiettore si accende ogni sera della stagione, meteo permettendo (ad eccezione del 24 giugno, San Giovanni, quando l’arena è chiusa per il patrono). I cancelli aprono alle ore 20.30, la proiezione inizia invece alle 21.30 e all’interno è presente un punto ristoro per snack e cena. Come negli anni passati, anche per la stagione 2022 sarà possibile comprare i biglietti direttamente alla cassa del Cinema Chiardiluna oppure online a questo link, ecco i prezzi: ingresso intero 6 euro; ridotto bambini sotto i 10 anni, card Firenze al Cinema e militari 5 euro; online con prenotazione 7 euro. Per le anteprime il biglietto intero sale a 7,50 euro e quello ridotto a 5,50 euro.

La programmazione 2022 del cinema Chiardiluna di Firenze: tutti i film

Vediamo quindi il programma di film del Cinema Chiardiluna di Firenze a luglio, agosto e settembre 2022.

Luglio 2022, il programma di film al Cinema Chiardiluna

lunedì 25 luglio – Ennio

martedì 26 luglio – Madres Paralelas

mercoledì 27 luglio – Finale a sorpresa, official competition

giovedì 28 luglio – Il ritratto del Duca

venerdì 29 luglio – Corro da te

sabato 30 luglio – Elvis

domenica 31 luglio – Nostalgia

Agosto 2022, la programmazione del Chiardiluna

lunedì 1 agosto 2022 – Licorice Pizza

martedì 2 agosto 2022 – Belfast

mercoledì 3 agosto 2022 – Secret Movie

giovedì 4 agosto 2022 – Top Gun Maverik

venerdì 5 agosto 2022 – Illusioni perdute

sabato 6 agosto 2022 – Il sesso degli angeli

domenica 7 agosto 2022 – Ennio

lunedì 8 agosto 2022 – Minions 2 (anteprima)

martedì 9 agosto 2022 – Minions 2 (anteprima)

mercoledì 10 agosto 2022 – Elvis

giovedì 11 agosto 2022 – Il ritratto del Duca

venerdì 12 agosto 2022 – 7 donne e un mistero

sabato 13 agosto 2022 – Nostalgia

domenica 14 agosto 2022 – Corro da te

lunedì 15 agosto 2022 (Ferragosto) – E’ stata la mano di Dio

martedì 16 agosto 2022 – Scompartimento n. 6

mercoledì 17 agosto 2022 – Bullet Train (anteprima)

giovedì 18 agosto 2022 – Top Gun Maverik

venerdì 19 agosto 2022 – Finale a sorpresa

sabato 20 agosto 2022 – Elvis

domenica 21 agosto 2022 – Licorice Pizza

lunedì 22 agosto 2022 – Madres Paralelas

martedì 23 agosto 2022 – Ennio

mercoledì 24 agosto 2022 – Un’ombra sulla verità (anteprima)

giovedì 25 agosto 2022 – Downtown Abbey II

venerdì 26 agosto 2022 – Il ritratto del Duca

sabato 27 agosto 2022 – Corro da te

domenica 28 agosto 2022 – Nostalgia

lunedì 29 agosto 2022 – Top Gun Maverik

martedì 30 agosto 2022 – Brian e Charles (anteprima)

mercoledì 31 agosto 2022 – Elvis

Settembre 2022, 9 giorni di anteprime

giovedì 1 settembre 2022 – Scompartimento n. 6

venerdì 2 settembre 2022 – Bullet Train (anteprima)

sabato 3 settembre 2022 – Bullet Train (anteprima)

domenica 4 settembre 2022 – Bullet Train (anteprima)

lunedì 5 settembre 2022 – Bullet Train (anteprima)

martedì 6 settembre 2022 – Rumba Therapy (anteprima)

mercoledì 7 settembre 2022 – Ennio

giovedì 8 settembre 2022 – Il signore delle Formiche (anteprima)

venerdì 9 settembre 2022 – Il signore delle Formiche (anteprima)

sabato 10 settembre 2022 – Il signore delle Formiche (anteprima)

domenica 11 settembre 2022 – Il signore delle Formiche (anteprima)

La programmazione 2022 può subire modifiche dell’ultimo minuto, per gli aggiornamenti si consiglia di consultare la pagina Facebook del cinema all’aperto Chiardiluna di Firenze. Per informazioni telefono 055 2337042.