In Toscana il libro “Digitale.” Presentazione il 15 luglio a La Compagnia

Arriva in Toscana “Digitale. La nuova era della comunicazione e informazione pubblica. Storia e prospettive del modello italiano”, il libro scritto da Francesco Di Costanzo con la collaborazione di Domenico Bonaventura, edito da Giunti, che sarà presentato, in collaborazione con il Consiglio Regionale, a Firenze giovedì 15 luglio alle ore 11 al Teatro “La Compagnia”.

“Digitale.” arriva in Toscana il libro sulla comunicazione: la trama

“Digitale” è una storia che nasce come un racconto corale, dove il protagonista non è uno ma sono le migliaia di professionisti che dal 2015 ad oggi hanno dato vita alla prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale, la prima nel suo genere a livello internazionale. Una storia che è la base del presente e degli obiettivi futuri del giornalismo, della comunicazione, della svolta digitale. Il volume parte dalla Stazione Termini di Roma e porta il lettore in viaggio per tutta l’Italia tra aneddoti, consigli, esperienze nazionali e internazionali, buone pratiche, appunti e obiettivi per il presente e il futuro. Si parte dai primi esempi di comunicazione digitale per arrivare alla pandemia, senza dimenticare il percorso per il riconoscimento delle professionalità del digitale e i nuovi modelli organizzativi del lavoro.

Gli ospiti alla presentazione il 15 luglio ore 11, al cinema “La Compagnia”

Alla presentazione, introdotta e moderata da Domenico Bonaventura e Chiara Bianchini, con Francesco Di Costanzo parteciperanno Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, gli assessori all’innovazione dei Comuni di Firenze, Arezzo e Prato Cecilia Del Re, Monica Manneschi, Benedetta Squittieri, il Direttore iniziative speciali di Giunti Editore Francesco Zamichieli, il Regional Director Italy di Hootsuite Stefano D’Orazio.

Ulteriori informazioni: www.giunti.it/catalogo/digitale-9788809956872