I migliori eventi del weekend a Firenze e nei dintorni (5-6 luglio 2025)

Nel primo weekend di luglio 2025, Firenze e i suoi dintorni si animano con una varietà di eventi che spaziano dalla musica alla cultura, dalla gastronomia al cinema. Il 5 e 6 luglio saranno giorni ricchi di appuntamenti imperdibili, come la Stella Rossa Fest, il Cinema nel Chiostro e un festival musicale indipendente che animerà Montespertoli: scopriamoli insieme.

Stella Rossa Fest 2025, il festival dell’Arci di Firenze all’SMS di Rifredi (5-6 luglio)

Prosegue, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 luglio, la Stella Rossa Fest 2025: la settima edizione del festival targato ARCI Firenze, ospitata negli spazi dell’SMS Rifredi. Cultura, musica e socialità sono protagonisti di un programma fittissimo che intreccia concerti, dj set, talk, presentazioni di libri, laboratori per tutte le età, fumetto, cene popolari e market. Tra gli eventi del weekend, la Froceria, la grande festa LGBTQIA+ del sabato sera a cura di Azione Gay e Lesbica, tra dj set e inclusività, e il concerto firmato La Chute Dischi Festival. I più piccoli possono divertirsi ogni pomeriggio nell’area Stellina Rossa, tra merende, giochi, fumetti e radio. Tutte le attività del festival sono a ingresso gratuito.

Primo weekend di riapertura per il “Cinema nel Chiostro”

Tra gli eventi a Firenze del 5 e 6 luglio 2025 si segnala anche il primo weekend di riapertura del Cinema nel Chiostro, l’arena cinematografica estiva a cura dello Spazio Alfieri, che anima ogni sera (ore 21:30) gli spazi del Museo Sant’Orsola. Una selezione di cinema d’autore italiano e internazionale, con un nuovo allestimento da 150 posti e uno schermo di 9×4 metri. Ogni venerdì le proiezioni sono in lingua originale sottotitolata e, grazie alla campagna Cinema Revolution del MiC, i film italiani ed europei costano solo 3,50 euro.

Sabato 5 luglio è in programma Il mio giardino persiano, delicato dramma diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, che racconta la rinascita di Mahin, una donna di 70 anni che, nella complessa vitalità di Teheran, riscopre l’amore e il piacere di vivere. Domenica 6 luglio, invece, spazio a Aragoste a Manhattan di Alonso Ruizpalacios, commedia brillante e pungente con Rooney Mara, che intreccia amore, sogni e tensioni sociali nella cucina di un ristorante newyorkese, tra echi della serie “The Bear” e colpi di scena. Info e programma completo sul sito ufficiale dello Spazio Alfieri. Cinema all’aperto a Firenze 2025: link per leggere le altre arene estive attive a Firenze qui.

6 luglio: tornano i musei gratis a Firenze

Per chi desidera “nutrirsi” di cultura, torna l’appuntamento – in occasione della prima domenica del mese – con la Domenica Metropolitana, che vede nella giornata di domenica 6, aprire tutti i Musei Civici Fiorentini gratuitamente insieme a Palazzo Medici Riccardi, così come i musei statali che aderiscono all’iniziativa del Ministero della cultura “Domenica al museo”, che vede aprire a costo zero anche le porte di Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli, Museo Nazionale del Bargello, Galleria dell’Accademia, solo per citarne alcuni.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: “La Notte d’Isabella” a Cerreto Guidi (5-6 luglio)

Tra gli eventi più affascinanti del weekend del 5 e 6 luglio nei dintorni di Firenze, merita senz’altro una visita “La Notte d’Isabella” a Cerreto Guidi, un’iniziativa in grado di riportare il borgo indietro nel tempo, alla Toscana del Cinquecento. La rievocazione storica ripercorre il ritorno a casa di Isabella de’ Medici, figlia prediletta di Cosimo I, nel luglio del 1576, in occasione delle nozze con il suo sposo alla villa medicea. Le strade del centro storico si animano con nobili, popolani, cavalieri, musici e artigiani, tra spettacoli d’epoca, danze rinascimentali, antichi mestieri, giochi di bandiere e di fuoco, falconieri e duelli d’armi, in un crescendo che culmina con la rievocazione del misterioso decesso di Isabella, avvenuto proprio a Cerreto il 16 luglio di quell’anno. Programma completo qui.

RockUnMonte, festival musicale indipendente a Montespertoli (dal 4 al 6 luglio 2025)

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è anche RockUnMonte, il festival musicale indipendente che anima Montespertoli con tre giorni di musica, arte, artigianato e intrattenimento. Giunto alla tredicesima edizione, RockUnMonte è organizzato dall’associazione giovanile Vitamina M, con il sostegno attivo del Comune di Montespertoli, e rappresenta ormai un punto di riferimento per la scena musicale alternativa toscana. Da venerdì 4 fino a domenica 6 luglio, il borgo si trasforma in un grande spazio di festa all’aperto, con concerti dal vivo, street food, mercatini artigianali, attività per famiglie e produzioni locali.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: Impruneta Calici e Peposo (5-6 luglio)

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, la centralissima Piazza Buondelmonti ospita la prima edizione di Impruneta Calici e Peposo. Protagonisti assoluti saranno il peposo all’imprunetina e i vini di sei cantine toscane selezionate, che offriranno un viaggio tra i sapori e le sfumature dei territori regionali. Non mancheranno concerti serali, visite guidate e momenti di approfondimento, come la masterclass “Anime toscane, quando il vino parla in dialetto”, condotta dal sommelier Michele Nasoni (domenica 6 luglio alle ore 19:00 sotto il Loggiato del Pellegrino). Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Impruneta. La partecipazione alla masterclass è su prenotazione: [email protected] oppure [email protected].

Sagre a Firenze e nei dintorni (5 e 6 luglio 2025)

Nel weekend del 5 e 6 luglio, i dintorni di Firenze propongono una varietà di eventi dedicati al buon cibo. Sabato è l’ultimo giorno per partecipare alla Sagra del Tortello alla Pelaghese nel Comune di Pelago, mentre domenica a Palazzuolo sul Senio c’è la Sagra del Tortello. In entrambe le giornate, presso il Campo sportivo di Tamburello a Bassa (Cerreto Guidi), si tiene la Sagra del Pesce, a Spicchio (Vinci) quella della Chiocciola, a Sammantona (Montelupo Fiorentino) la Sagra Campagnola e a Pozzolatico (Impruneta) quella della Bistecca con Fungo Porcino.

Sabato 5 e domenica 6 luglio si tiene poi la settima edizione di una una sagra molto particolare a Firenze, la Sagra dei circoli Arci, presso i giardini del circolo SMS Rifredi; quella della Brioche con Gelato è in programma invece a San Pancrazio Val di Pesa (Montespertoli), e infine quella del Papero e del Cinghiale presso il Circolo ARCI Luigi Rossetti a Cerreto Guidi.