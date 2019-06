Sondaggio: Fiorentina, la formazione ideale dell’era Della Valle

Vota la tua formazione ideale della Fiorentina dell'era Della Valle nel sondaggio de Il Reporter. Undici nomi per ricordare gli ultimi 17 anni in viola

Dalla Serie C alle indimenticabili notti d’Europa, stagioni a lottare tra le grandi e annate da dimenticare come quella appena finita. Come verrà ricordata la Fiorentina degli ultimi 17 anni? Lo chiediamo ai lettori de Il Reporter e a tutti i tifosi con un sondaggio aperto per scegliere la formazione ideale la Fiorentina dell’era Della Valle.

È semplicissimo: basta scegliere un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti, tre attaccanti e un allenatore. Undici (più uno) nomi per diciassette anni.

Il sondaggio per scegliere la formazione ideale della Fiorentina dell’era Della Valle resterà aperto fino al prossimo 21 giugno. I risultati verranno pubblicati sul numero di luglio/agosto de Il Reporter e sul www.ilreporter.it.

Sondaggio: scegli la tua formazione ideale della Fiorentina dell’era Della Valle