Finalmente si riparte, per il Bisonte Monday Night al Pala BigMat contro Chieri

- Pubblicità -

L’attesa è finita. Domani, in un inedito Monday Night di apertura, si alza il sipario sulla stagione 2025/26 de Il Bisonte Firenze con la prima giornata della Serie A1 Tigotà, e sarà la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a testare le ambizioni e il grado di preparazione di Agrifoglio e compagne. Si gioca alle 20.30 al Pala BigMat, e c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra di coach Federico Chiavegatti, ricca di tanti volti nuovi e vogliosa di capire a che punto è la costruzione della propria identità: alcune indicazioni importanti sono già arrivate dal precampionato, altre emergeranno da questo primo impegno ufficiale, contro una squadra che da anni se la gioca praticamente alla pari con le Fab Four del campionato. Chieri ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica, ma il nuovo coach Nicola Negro ha a disposizione un roster di altissimo livello, che vorrà subito far vedere di che pasta è fatto: un avversario complicato per Il Bisonte, che comunque si presenterà carico e con il gruppo al completo, pronto a dare battaglia per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono cinque: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, protagonista con la maglia de Il Bisonte per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, Alice Degradi, bisontina per un anno e mezzo fra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, e Stella Nervini, a Firenze nell’ultima stagione, mentre ne Il Bisonte ci sono Rachele Morello, che ha vestito la maglia di Chieri fra il 2022 e il 2024, e Francesca Villani, protagonista con la Reale Mutua per tre stagioni fra il 2020 e il 2023. I precedenti fra i due club sono invece quindici, con nove vittorie per Il Bisonte e sei per la Reale Mutua (di cui le ultime due consecutive nei confronti della scorsa stagione).

- Pubblicità -

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Ci aspetta la prima partita ufficiale della stagione, siamo curiosi di capire a che punto siamo e sarà subito un bel banco di prova: affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, ma lo ha fatto prendendo elementi di grande spessore fra i quali Németh, uno dei migliori realizzatori dello scorso campionato, e Nervini, che era con noi la scorsa stagione e che è reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale giocando spesso da titolare, aggiungendole alle ottime giocatrici che già avevano. Sarà importante cercare di sfruttare il fattore campo e spingere tanto con la battuta, perchè siamo una squadra con un buon servizio e quindi abbiamo bisogno di raccogliere i frutti dai nove metri: in più dovremo avere pazienza ed essere ordinati nelle situazioni scomode, senza forzare quando non è il caso. Speriamo che ci sia tanto pubblico al Pala BigMat, perché ci darebbe una grossa mano: ci auguriamo di divertirci e di divertire chi verrà a vederci, e faremo il massimo per portare a casa la posta in palio”.

LE AVVERSARIE – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Nicola Negro potrebbe schierarsi con l’olandese Sarah Van Aalen (2000) in palleggio, l’ungherese Anett Németh (1999) come opposto, la svizzera Laura Künzler (1996) e Stella Nervini (2003) in banda, la tedesca Anastasia Cekulaev (2003) e Sara Alberti (1993) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.

- Pubblicità -

IN TV – La partita fra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.