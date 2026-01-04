Il 2026 de Il Bisonte inizia con una super vittoria contro Monviso

- Pubblicità -

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 1

IL BISONTE FIRENZE 3

- Pubblicità -

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Bridi, Dodson 9, Malual 14, Šiftar, D’Odorico 14, Sylves 8, Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin 1, Scialanca ne, Rapello ne, Akrari (L2) ne, Davyskiba 22. All. Nica.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli, Colzi ne, Villani ne, Knollema 29, Malešević 6, Bukilić 10, Tanase 11, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

- Pubblicità -

Arbitri: Serafin – Zavater.

Parziali: 21-25, 25-20, 14-25, 24-26.

- Pubblicità -

Note – durata set: 27’, 29’, 21’, 32’; muri punto: Monviso 6, Il Bisonte 8; ace: Monviso 2, Il Bisonte 5.

Quando si dice tre punti di importanza capitale, si intende esattamente quello che è successo al Pala Bus Company: contro una rivale diretta per la salvezza, la Wash4Green Monviso Volley, Il Bisonte Firenze ha ottenuto un successo pieno al termine di una partita tiratissima, in cui ha saputo reagire dopo un secondo set perso piuttosto nettamente e ha poi trovato nel finale del quarto quel coraggio e quel cinismo che altre volte erano mancati, annullando anche un set point prima di chiudere il match. La trascinatrice assoluta è stata Jolien Knollema, MVP dall’alto dei suoi 29 punti col 55% di efficienza in attacco, ma oggi è stato fondamentale il contributo di tutte le ragazze, da chi è partita titolare a chi è entrata dalla panchina: il primo dei quattro scontri salvezza di fila va all’archivio nel modo migliore, con una classifica che dice + 6 sul penultimo posto, ma adesso bisogna continuare su questa strada perché il lavoro da fare è ancora lungo.

Coach Chiavegatti, con Villani ancora non al meglio, schiera Agrifoglio in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Nica risponde con Battistoni in regia, Harbin opposto, D’Odorico e Davyskiba in posto quattro, Sylves e Dodson al centro e Moro libero.

Il Bisonte parte concentrato e con un buon lavoro a muro-difesa piazza il primo allungo (4-7) con la diagonale stretta di Bukilic e il muro di Acciarri, poi Sylves accorcia, ma Firenze riparte, ritrovando il + 3 con l’ace di Acciarri (8-11) e poi il + 5 con il bell’attacco di Knollema (9-14), e costringendo Nica al time out: la chiacchierata produce la reazione immediata del Monviso che si riporta sul 13-14, e allora è Chiavegatti a fermare il gioco, anche se subito dopo un’invasione di Knollema vale il 14-14. Malesevic col primo tempo interrompe l’emorragia (14-15), poi Tanase trova il nuovo break col muro del 15-17, e dopo i due attacchi di fila di Knollema (19-21) Nica spende il secondo time out: al rientro Acciarri trova l’ace del 19-22, poi sul 20-22 entra Bussoli per Sylves in battuta, ma Firenze tiene bene in cambio palla e alla fine è Tanase a chiudere 21-25.

Nel secondo c’è Malual al posto di Harbin e il primo break è di nuovo di Firenze (4-6 con Malesevic), ma in un amen Monviso ribalta con Davyskiba (8-7), e dopo i due attacchi successivi di D’Odorico e Malual (10-7) Chiavegatti decide di parlarci su: sul 12-9 entra Zuccarelli per Bukilic ma Malual allunga ancora (14-9), poi sul muro di Dodson (16-10) entra Morello in regia per Agrifoglio, ma il gap si allarga fino al 19-12 con Malual. Sembra finita, invece punto dopo punto le bisontine hanno la forza di riportarsi sul 22-20 anche grazie a qualche errore delle pinelle, ma nel momento decisivo Davyskiba chiude uno scambio lunghissimo (23-20), e poi Dodson e la stessa Davyskiba firmano il 25-20.

Nel terzo rimane in campo Morello, e l’inizio del parziale è super (1-6 sul turno in servizio della stessa Morello), con Nica che deve fermare subito il gioco: Acciarri allunga col primo tempo del 3-9 e poi col muro del 4-11, sull’errore di Davyskiba (6-14) Nica spende anche il secondo time out, ma Il Bisonte gestisce perfettamente l’ottimo gap a favore e Knollema chiude 14-25.

Nel quarto Firenze non riesce a tenere l’inerzia, con due errori di Bukilic e Knollema che favoriscono il 6-3 per Monviso e il conseguente time out di Chiavegatti, poi Knollema si mette in proprio con attacco e ace e Malesevic impatta col muro del 6-6: Sylves riallunga col primo tempo dell’11-9, Acciarri pareggia subito con la fast dell’11-11, poi è Malesevic a trovare il break col muro su Dodson (13-15), e sulla successiva invasione di Dodson (13-16) Nica decide di fermare il gioco. Monviso non molla e torna subito in parità con Malual e Davyskiba (16-16), Dodson addirittura sorpassa col muro del 17-16, poi Tanase attacca out (19-17) ma le bisontine hanno di nuovo la forza di rimontare e Bukilic trova il 19-19, con Malual che sbaglia la pipe (19-20) e Nica che spende il secondo time out: la chiacchierata porta ancora i suoi frutti (21-20 con D’Odorico), poi si gioca punto a punto fino al 23-23, quando Acciarri sbaglia la battuta e Malual la imita sul set point dopo il time out di Chiavegatti (24-24), poi è Knollema a prendere la squadra in mano, sfruttando il lavoro a muro-difesa delle compagne per chiudere con i due attacchi decisivi (24-26).

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “C’è poco da dire, le ragazze sono state veramente grandissime. Sono state brave a rientrare in partita nel finale del set che ci era un po’ scappato via e poi a ripartire forte in quello successivo, ma sono state brave anche ad avere tanto coraggio nei colpi non solo quando eravamo nettamente in vantaggio, ma anche alla fine del quarto set, quando i palloni scottavano. Abbiamo fatto un gran lavoro a muro-difesa e anche in battuta, abbiamo messo grande pressione al Monviso e quindi devo fare i complimenti a tutti: a chi ha giocato tutta la partita, a chi un solo punto, a chi era fuori e ha dato una mano e anche allo staff”.