Il Bisonte volley gira la boa perdendo 3-0 con la Igor Novara

IGOR GORGONZOLA NOVARA 3

IL BISONTE FIRENZE 0

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Herbots 10, Squarcini ne, De Nardi (L1), Leonardi (L2) ne, Alsmeier, Ishikawa 14, Mims 2, Bonifacio 5, Carraro, Baijens ne, Tolok 21, Costantini 6, Melli 2. All. Bernardi.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 7, Knollema 13, Malešević 4, Bukilić ne, Tanase 7, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

Arbitri: Armandola – Santoro.

Parziali: 25-21, 25-17, 25-16.

Note – durata set: 27’, 23’, 24’; muri punto: Novara 5, Il Bisonte 4; ace: Novara 3, Il Bisonte 2.

Il Bisonte Firenze chiude il girone d’andata con un ko, il quinto consecutivo in questo campionato, sbattendo contro la Igor Gorgonzola Novara che si impone per 3-0, trascinata da una ingiocabile Tolok (21 punti col 70% di efficienza in attacco) e guidata in regia dalla MVP Carlotta Cambi. Troppa la differenza tecnica e fisica fra le due squadre, con le bisontine che in attesa di avversarie più alla portata tornano a casa con un set e mezzo lottato alla pari e con alcune indicazioni tattiche derivanti dall’esperimento di coach Chiavegatti, che ha provato un 6+1 con Knollema spostata in posto due e con Tanase in quattro insieme a Villani.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Knollema opposto, Villani e Tanase in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Bernardi risponde con Cambi in regia, Tolok opposto, Herbots e Ishikawa in posto quattro, Bonifacio e Costantini al centro e De Nardi libero.

Novara parte bene sfruttando la potenza di Tolok e sale sull’8-5, Firenze reagisce col pallonetto incrociato di Knollema (8-7), e poi Villani trova attacco e muro per la parità (10-10), ma quando Tolok ricrea il break con un paio dei missili dei suoi (14-12) Chiavegatti deve fermare il gioco: Ishikawa allunga ancora con l’ace del 16-12, Tanase risponde con il servizio vincente del 18-16 e allora è Bernardi a chiamare il time out, poi si procede punto a punto, con Firenze che spreca qualche occasione in contrattacco e Chiavegatti che spende il secondo time out sul muro di Costantini del 22-19. La chiacchierata funziona, la fast di Acciarri (fra le più positive con 9 punti totali e l’88% in attacco) e la pipe di Villani valgono il 22-21, ma il videocheck ravvisa la pestata della schiacciatrice fiorentina (23-20), e dopo l’attacco di Tolok del 24-20 (undicesimo punto nel set) è Cambi a chiudere col tocco di seconda del 25-21.

La Igor sfrutta l’inerzia e parte forte anche nel secondo set con Tolok e Herbots (3-0), poi Bonifacio mura Knollema (5-1) e Chiavegatti ferma subito il gioco: la sua squadra lotta e torna più volte sul + 2 (6-4, 8-6 e 10-8), ma Novara la ricaccia sempre indietro (8-4, 10-6 e 12-8), e quando Malesevic attacca out (13-8) Chiavegatti è costretto di nuovo a spendere il time out. Novara adesso è ingiocabile (17-9 con l’ace di Ishikawa), Bernardi si permette di inserire Melli per Herbots e il parziale prosegue senza grossi sussulti, con Firenze che ha il merito di non mollare ma che alla fine cede 25-17 con l’attacco out di Knollema.

Fotocopia la partenza del terzo set (3-0), poi sul 5-2 di Tolok Chiavegatti chiama time out, ma Novara non ha nessuna intenzione di rallentare (10-5 con Ishikawa), dilatando il vantaggio fino al 25-16 di Costantini nonostante gli ingressi di Bertolino per Villani e di Agrifoglio per Morello.

LE PAROLE DI FRANCESCA VILLANI – “Sicuramente non sono queste per noi le partite da vincere, e questo ko non mette in discussione il percorso che abbiamo fatto fin qui: dovevamo tenere di più in cambio palla, ma piano piano il valore di Novara è uscito e noi abbiamo opposto resistenza fino a quando ci è stato possibile. Adesso dobbiamo archiviare subito la sconfitta e concentrarci sul girone di ritorno, perché per noi sarà una lotta in ogni partita”.