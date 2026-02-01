Il Bisonte Volley travolto dalla Numia ma rimane a +7 dalla penultima

- Pubblicità -

IL BISONTE FIRENZE 0

NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3

- Pubblicità -

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 12, Malešević 2, Bukilić 1, Tanase 8, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 2, Modesti (L2) ne, Pietrini ne, Sartori ne, Danesi 5, Kurtagić 8, Cagnin, Lanier 14, Egonu 15, Akimova 2, Piva 17, Fersino (L1). All. Lavarini.

- Pubblicità -

Arbitri: Goitre – Pernpruner.

Parziali: 13-25, 20-25, 15-25.

- Pubblicità -

Note – durata set: 20’. 22’, 21’; muri punto: Il Bisonte 3, Milano 11; ace: Il Bisonte 0, Milano 2; spettatori: 1446.

La Numia Vero Volley Milano domina al Pala BigMat superando con un netto 0-3 Il Bisonte Firenze, che non è riuscito a opporre resistenza alla terza forza del campionato. Troppo superiori le milanesi in tutti i fondamentali, con una scatenata Piva premiata come MVP dall’alto dei suoi 17 punti col 70% in attacco e 3 muri, mentre le bisontine sono incappate in una vera e propria giornata no: la notizia positiva della serata è che il vantaggio sulla penultima è rimasto di sette lunghezze a quattro giornate dalla fine, ma già dalla prossima trasferta di Busto servirà qualcosa di più per tornare a far punti e chiudere definitivamente il discorso.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Lavarini risponde con Bosio in regia, Egonu opposto, Lanier e Piva in posto quattro, Kurtagić e Danesi al centro e Fersino libero.

L’inizio è piuttosto equilibrato, con Tanase che prova a rispondere a Egonu e Lanier (7-8), poi la stessa Lanier si scatena con due attacchi e un muro, e sul 7-11 Chiavegatti deve spendere il primo time out, subito seguito dal secondo sull’8-14 di Piva: sul 9-16 entra Zuccarelli per Bukilic, poi sul 10-19 tocca a Agrifoglio per Morello, ma Firenze non ingrana e al contrario Milano accelera fino all’errore in battuta di Tanase che vale il 13-25.

Nel secondo set rimane in campo Agrifoglio, ma lo spartito non cambia, e sul muro di Danesi del 2-6 Chiavegatti ferma immediatamente il gioco: la Numia si spinge fino al 5-10 con l’attacco di Lanier, Firenze ha il primo sussulto con il muro di Acciarri e l’attacco di Knollema (8-11), poi le ospiti ripartono con Danesi (8-13), ma Tanase non ci sta e con due attacchi riavvicina le bisontine sul 13-16, provocando il primo time out di Lavarini. L’errore di Piva e l’attacco fortunato di Knollema valgono il 18-19, poi la stessa Knollema trova le dita di Danesi per la parità (19-19), ma qui Danesi e Piva riallungano (19-21) e Chiavegatti decide di parlarci su: Il Bisonte non riesce più a mettere palla a terra, Milano ne approfitta in contrattacco e in un amen sale 19-24 col muro di Egonu, poi Tanase cancella il primo set point ma sul secondo è Piva a chiudere con l’attacco del 20-25.

Il Bisonte non riesce a tenere il ritmo della Numia neanche a inizio terzo set (3-7), Chiavegatti inserisce Kacmaz per Malesevic e il muro di Acciarri vale il – 2 (6-8), poi entra Zuccarelli per Bukilic ma le ospiti si riportano subito sul + 5 col muro di Bosio (7-12) e Chiavegatti deve fermare il gioco: l’ultimo sussulto porta al 10-13, ma Milano riparte subito con forza con Egonu, Piva e Lanier (10-18), e non ha problemi a gestire il vantaggio fino al 15-25 di Kurtagic.

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Conoscevamo il valore di Milano, ma potevano sicuramente fare qualcosa di più: dobbiamo archiviare subito questa prova e pensare alla prossima contro Busto, che è molto più importante. Stasera ci è mancata un po’ di aggressività, e abbiamo avuto più difficoltà del solito a mettere la palla a terra perché davanti avevamo un sistema di muro-difesa importante: dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle partite precedenti e ritrovare un po’ di incisività anche da posto due, che stasera ci è mancata”.