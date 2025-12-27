La savino Del Bene vince il derby col Bisonte volldey

- Pubblicità -

La Savino Del Bene Volley continua la sua marcia vincente e si aggiudica con autorità il derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze, imponendosi per 3-0 al termine dell’ormai classico match di Santo Stefano.

Per la squadra del Patron Nocentini si tratta del quindicesimo derby consecutivo vinto tra Serie A1 e Coppa Italia, nonché del venticinquesimo successo complessivo nei derby disputati in gare di Lega Volley Femminile.

Un risultato che consolida un momento estremamente positivo delle scandiccesi: considerando tutte le competizioni (Serie A1, Champions League e Mondiale per Club FIVB), questa è la ventiduesima vittoria stagionale e la tredicesima consecutiva, un successo che consente alla formazione di Gaspari di salire a quota 43 punti, mantenendo il secondo posto in classifica in solitaria.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, la Savino Del Bene Volley ha accelerato con Antropova e Bosetti, ha costruito il primo break e ha chiuso il parziale sul 21-25.

Nel secondo set, dopo l’11-11, la formazione di Gaspari ha cambiato marcia con un break firmato da Antropova, Skinner e dal muro, chiudendo nettamente 13-25.

Nel terzo set, dopo una fase iniziale equilibrata, dal 13-13 la Savino Del Bene Volley ha trovato l’allungo decisivo e ha controllato il finale, chiudendo sul 17-25.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro. Le scandiccesi hanno chiuso con il 52% in attacco, contro il 31% delle avversarie, e con 6 muri vincenti contro i 3 di Firenze.

Buona anche la prestazione al servizio (con 3 ace) e in seconda linea, dove la ricezione positiva si è attestata sul 59%. A livello individuale, Skinner è risultata la miglior realizzatrice con 19 punti, seguita da Antropova con 16. Importante poi il contributo della MVP Ognjenovic, protagonista nella gestione del gioco.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo lunedì 30 dicembre, quando ospiterà al Pala BigMat la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia A1. La sfida avrà inizio alle ore 19.00.

La cronaca

Il Bisonte Firenze si schiera in campo con Agrifoglio al palleggio, Zuccarelli come opposta, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malesevic al centro, Valoppi nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

Avvio equilibrato, poi la Savino Del Bene Volley accelera con Antropova e Bosetti, trovando il primo allungo sul 5-9 e costringendo Il Bisonte al time out. Firenze reagisce con Knollema, rientrando fino al 15-16, ma nel momento chiave le ragazze di Gaspari alzano il ritmo: decisivi i punti di Ruddins, l’ace di Antropova e l’efficacia di Weitzel al centro, che porta il vantaggio massimo sul 18-23. Il Bisonte prova a resistere, ma la chiusura di set arriva su una grande alzata di Ognjenovic per Weitzel. Il primo set termina 21-25 per la Savino Del Bene Volley.

2° Set

Avvio con Il Bisonte aggressivo al servizio e avanti 4-2, ma la Savino Del Bene Volley trova continuità con Skinner e Bosetti, portandosi sul 5-8 e costringendo Firenze al time out. Le bisontine rientrano fino all’11-11, ma da lì il set cambia volto: Antropova firma un break devastante con tre punti consecutivi (11-14), seguita da Skinner e da un muro efficace che porta al massimo vantaggio sul 11-19. Nel finale Savino Del Bene domina in ogni fondamentale, con ace, muri e difese spettacolari, allungando fino al margine massimo del 13-25.

3° Set

Set più equilibrato in avvio, con continui cambi palla e Il Bisonte spesso avanti di un paio di lunghezze. La Savino Del Bene Volley resta agganciata grazie a Skinner e ad alcune difese spettacolari di Ognjenovic e Castillo, trovando il pareggio sul 10-10 con il punto di Antropova. Da lì arriva la svolta: il muro di Nwakalor e la successiva accelerazione di Skinner aprono un break decisivo dal 13-13 al 13-18, che spezza il set. Nel finale le scandiccesi controllano, allungano fino al massimo vantaggio e chiudono con Ruddins in parallela. Il terzo set termina 25-17 per Savino Del Bene Volley.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Guardando il risultato, il punto di svolta è stato l’approccio alla gara. Ci stiamo abituando a vincere bene e, inevitabilmente, quando non si vince con gli avversari a 10, la percezione può risultare distorta. Io continuo invece a predicare calma, perché in questo momento la squadra, a mio avviso, sta facendo qualcosa di persino più incredibile del Mondiale in sé. Siamo rientrati e abbiamo affrontato tre partite consecutive, cambiando praticamente sempre formazione, riuscendo comunque a conquistare vittorie importanti e con poca sofferenza. È chiaro che non siamo brillanti come un mese fa, ma è del tutto fisiologico. Oggi non riuscivamo a esprimere pienamente quello che sappiamo fare, soprattutto a muro. Nel timeout sull’11-11 del secondo set ho voluto ricordare alla squadra i nostri punti di forza: da lì abbiamo ritrovato fiducia e la partita ha preso il binario giusto. Non si può essere perfetti. Dobbiamo essere bravi a essere concreti anche nella non perfezione, perché la stanchezza è tanta. Questi però, sono punti che vanno portati a casa, soprattutto in un momento in cui molte squadre stanno faticando e noi dobbiamo approfittarne. Il trend del campionato, prima o poi, presenta una curva negativa: dobbiamo imparare a ridurla il più possibile, ad anticiparla e prevenirla. Non sappiamo cosa potrà accadere nelle prossime partite, ma anche oggi sono contento della prestazione. Possiamo giocare meglio? Sì. Ma in questo momento, sinceramente, non credo”.

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Volley 0-3 (21-25, 13-25, 17-25)

Il Bisonte Firenze: Acciarri 11, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli 5, Colzi n.e., Villani n.e., Knollema 12, Malesevic 1, Bukilic n.e., Tanase 6, Kacmaz n.e., Lapini (L2) n.e., Agrifoglio. All.: Chiavegatti.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 19, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e.,, Bosetti 7, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 3, Antropova 16, Weitzel 5. All.: Gaspari.

Arbitri: Pozzato – Canessa

Durata: 1 h 12′ (22′, 23′, 20′)

Attacco Pt%: 31% – 52%

Ricezione Pos% (Prf%): 62% (25%) – 59% (26%)

Muri Vincenti: 3-6

Ace: 2-3

MVP: Ognjenovic

Spettatori: 2876