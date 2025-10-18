Sales Calcio Firenze: presentazione delle squadre per la stagione 25/26

- Pubblicità -

La presentazione della Sales Calcio Firenze segna un nuovo inizio per una delle realtà sportive più radicate del panorama fiorentino. Domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 16 (via Gioberti angolo via San Giovanni Bosco), la società presenterà ufficialmente alla città tutte le proprie squadre, dalla scuola calcio alla prima squadra, per un totale di oltre 350 giovani atleti.

All’evento, aperto al pubblico, parteciperanno anche le principali autorità cittadine e sportive: la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora allo sport Letizia Perini, il presidente del CONI regionale Simone Cardullo e quello provinciale Gianni Taccetti. Un appuntamento che vuole celebrare il legame tra sport, formazione e territorio, nello storico campo di via Gioberti, da sempre punto di riferimento per generazioni di fiorentini.

Una nuova società nata nel segno del rinnovamento

La Sales Calcio Firenze si presenta con un nuovo gruppo dirigente formato da dieci professionisti noti nel panorama cittadino: Lapo Alessandri, Marco Agnoletti, Marina Bechi, Damiano Bugli, Daniele Del Cucina, Alessandro Greco, Silvia Innocenti, Giancarmine Malagnino, Duccio Micheli e Walter Nunziati.

Confermati nel loro ruolo Alessio Giovannelli come responsabile della scuola calcio, Roberto Conti come direttore sportivo del settore giovanile e Giampiero Gregori come direttore sportivo di Juniores e Prima Squadra. Un team che unisce esperienza e competenza, con l’obiettivo di rilanciare la tradizione Sales nel calcio fiorentino.

A sostenere il nuovo progetto anche un partner di rilievo, la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, che affiancherà la Sales Calcio Firenze garantendo investimenti mirati soprattutto nel settore tecnico. Un sostegno importante per sviluppare ulteriormente la qualità dell’offerta sportiva e dei servizi rivolti ai giovani atleti.

Un pomeriggio dedicato ai valori della crescita, della passione e della comunità, che conferma la centralità del calcio di base nel tessuto sociale fiorentino.