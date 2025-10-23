Savino Del Bene Volley: gara da… Leonesse! Battuta 3-0 la Numia Vero Volley Milano!

- Pubblicità -

Che reazione, che vittoria! La Savino Del Bene Volley vince in tre set l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A1 contro la Numia Vero Volley Milano, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana.

Una serata straordinaria per la Savino Del Bene Volley che illumina un Pala BigMat riempito da 2346 spettatori e mostra finalmente tutte le proprie qualità!

In un match iniziato in salita, in cui la Numia Vero Volley Milano ha provato nel primo set a imporsi sin dalle prime battute (8-12), le ragazze di coach Gaspari si sono compattate e hanno portato a casa il parziale per un soffio (25-23).

Cambia il ritmo nel secondo set, dove le padrone di casa spingono immediatamente sull’acceleratore, trascinate da Skinner e Antropova, e chiudono in proprio favore per 25-22. Nell’ultimo parziale della partita, provano Egonu e compagne a recuperare lo svantaggio, giocando alla pari delle toscane tutta la frazione e arrendendosi soltanto sul contrasto a rete vinto da Weitzel (25-23).

Per la Savino Del Bene Volley Ekaterina Antropova è risultata la miglior realizzatrice con 18 punti, seguita da Skinner (14) e Weitzel (11), servite sempre al meglio dall’eterna Ognjenovic (MVP).

Per la Numia Vero Volley Milano, Egonu ha chiuso l’incontro da Top Scorer (21), sostenuta da Lanier (11) e Kurtagic (8).

A livello statistico, le due formazioni hanno realizzato lo stesso numero di muri (7), mentre la Savino Del Bene Volley ha servito con maggior efficacia (6-3). Le percentuali di ricezione hanno poi sorriso alle toscane (70%-48%) che hanno però attaccato con numeri leggermente inferiori (46%-47%).

Con i tre punti di questa sera, Ognjenovic e compagne salgono a 11 punti in classifica e si preparano ad affrontare al meglio la terza trasferta stagionale in casa della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, prevista per domenica 26 ottobre alle ore 15:00.

La cronaca

Per il primo big-match della stagione, la Savino Del Bene Volley scende in campo con Ognjenovic in regia e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Graziani. Il libero è l’ex Brenda Castillo.

La squadra di coach Lavarini propone il 6+1 formato dalla diagonale Bosio-Egonu, la statunitense Lanier insieme a Pietrini in posto 4 e la coppia di centrali Danesi-Kurtagic. Il libero è Fersino.

1° Set

Inizia al massimo la Numia Vero Volley Milano, subito avanti 3-7 e primo time-out per coach Gaspari. Ad appannaggio delle milanesi la prima parte di frazione (8-12) ma Maja e compagne, sospinte dal turno al servizio di Skinner, pareggiano a quota 13. Riprende il proprio ritmo Milano e avanza nuovamente con Egonu sul 15-18, ma ancora una volta la Savino Del Bene Volley impatta e sorpassa con due ace di Weitzel (21-19). Vantaggio di un break confermato per le scandiccesi, a doppio set-point con Antropova (24-22): il primo tempo di Weitzel inchioda il punteggio (25-23).

2° Set

A tinte biancoblu l’inizio di parziale, con una Skinner immarcabile (9-6). Rimane sempre in controllo la Savino Del Bene Volley, 14-11 dopo il muro di Antropova su Lanier. Nonostante la Numia Vero Volley Milano si rifaccia comunque sotto grazie ai colpi di Pietrini (17-16), sono ancora le ragazze di coach Gaspari a spingere sull’acceleratore (19-16). Sul finale di parziale, giocato punto a punto, è l’ace di Skinner a segnare il divario decisivo (23-20). Il mani-out di Antropova regala alle padrone di casa anche il secondo parziale (25-22).

3° Set

Riparte da dove aveva lasciato la Savino Del Bene Volley, a +4 con Antropova e Skinner sugli scudi (7-3). Sul turno al servizio di Danesi riescono le milanesi ad avvicinarsi, pareggiando in seguito con la propria opposta (8-8). La parte centrale del parziale è giocata sul filo dell’equilibrio, con le scandiccesi che provano a più riprese a fuggire (ace di Maja per il 15-12) e la Numia Vero Volley Milano a rincorrere e impattare (18-18). Sul finale, ancora le due formazioni a battagliare punto su punto (23-23): l’attacco di Antropova vale un match-point per le toscane, chiuso sul contrasto a rete vinto da Camilla Weitzel (25-23).

Coach Gaspari post-partita: “È stata una bella prova di squadra. Abbiamo lavorato sui tre parametri su cui ci eravamo concentrati nell’unico giorno di allenamento a disposizione: battuta, difesa e coraggio. Abbiamo commesso più errori in battuta del solito, ma perché abbiamo osato, e questo mi sta bene. Sono contento di aver visto una squadra che, nonostante dall’altra parte della rete ci fosse uno “squadrone”, reduce da una grande vittoria in Supercoppa, ha continuato a giocare anche dopo un primo set in cui era partita contratta. Me lo aspettavo, ci stava, ma le ragazze sono rimaste lì, concentrate. Chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo importante. Abbiamo difeso abbastanza bene, meglio rispetto alle ultime partite, anche se non ancora come sappiamo fare e come facciamo in palestra. Continuo infatti a sostenere che questa squadra, in allenamento, è una squadra; in partita, invece, è un’altra squadra, ma è normale in questa fase della stagione. Oggi lo posso dire con serenità, dopo un 3-0 così. Brave le ragazze. È stata una partita sofferta, che ci deve far capire quanto il campionato, quest’anno, sarà ancora più complicato. Dovremo aiutarci nei momenti difficili e concentrarci nel fare bene le cose semplici. Oggi la squadra è stata molto attenta proprio su questi aspetti: qualche sbavatura c’è stata, è chiaro, ma non ha mai dato la sensazione di mollare qualcosa, e questo mi rende orgoglioso, soprattutto dopo due partite negative e affrontando Milano in una gara dove c’era tutto da perdere. Bene così, ma come dico sempre: adesso dobbiamo essere ancora più arrabbiati per i punti lasciati per strada, e impegnarci a recuperarli nelle prossime partite.”

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano: 3-0 (25-23,25-22,25-23)

Savino Del Bene Volley: Traballi, Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 7, Nwakalor n.e., Antropova 18, Weitzel 11. All.: Gaspari.

Numia Vero Volley Milano: Miner, Gelin, Bosio 1, Modesti (L2) n.e., Pietrini 6, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 3, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 11, Egonu 21, Piva n.e., Fersino (L1). All. Lavarini.

Arbitri: Verrascina – Puecher

Durata: 1h 36′ (28′,26′,31′)

Attacco Pt%: 70% – 49%

Ricezione Pos% (Prf%): 46% (36%) – 47% (32%)

Muri Vincenti: 7 – 7

Ace: 6 – 3

MVP: Ognjenovic

Spettatori: 2346