Serie A2 femminile di pallanuoto. La Lazio Nuoto passa alla Nannini, Rari Girls in partita fino all’ultimo tempo

- Pubblicità -

La settima giornata di regular season di Serie A2 femminile consegna un risultato severo alla Nannini, ma anche la conferma di una Florentia capace di restare dentro la gara per tre quarti di partita. Contro la SS Lazio Nuoto finisce 5-11, con le Rari Girls che tengono il passo delle ospiti fino all’ultimo parziale, prima dell’allungo decisivo della formazione romana.

L’avvio è quello giusto per la squadra di Lucia Giannetti, ordinata e concreta nelle due fasi. Le biancorosse trovano ritmo e lucidità offensiva, chiudendo il primo tempo avanti 2-1 e mostrando una buona gestione del possesso. La Lazio risponde nel secondo parziale, alzando pressione e intensità: il parziale di 0-2 riporta la sfida in equilibrio e manda le squadre all’intervallo lungo con tutto ancora aperto.

- Pubblicità -

Nel terzo tempo la partita resta viva e combattuta. Le Rari Girls continuano a giocare con personalità, restano sempre in scia e rispondono colpo su colpo alle iniziative ospiti. Il 2-2 del periodo conferma un confronto tirato, dove ogni dettaglio pesa e nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo.

È nel quarto e decisivo parziale che la Lazio trova lo strappo. Le ospiti aumentano il ritmo offensivo e sfruttano con cinismo le occasioni create, firmando un 1-6 che indirizza definitivamente la gara e fissa il risultato sul 5-11 finale.

- Pubblicità -

Per la Florentia resta una prova di carattere, con indicazioni positive per intensità e atteggiamento, soprattutto nei primi tre tempi. Una sconfitta che non cancella quanto di buono visto in acqua e che diventa un passaggio utile nel percorso di crescita del gruppo.

RARI NANTES FLORENTIA

- Pubblicità -

Zanoni, Cresci, Lepore, Ataman 2, Cecchi, Taddei, Pantani, Mazzei 1, Gabelli, Rossi, Landi 1, Marzapeni 1, Pellegrino, Bandinelli.

SS LAZIO NUOTO

Acerbotti, Falso, Varsaquiroga, Calabria, Walker, Di Tiulio 2, Imola, Lomonte 3, Rugora 1, Boldrini 3, Splendori 1, Martella 1, Lucherini.

Parziali: 2-1, 0-2, 2-2, 1-6.