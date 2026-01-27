Tragedia di Brema: La Rari Nantes Florentia protagonista tra memoria e istituzioni nel nome di Paolo Costoli

- Pubblicità -

Mercoledì 28 gennaio Firenze dedicherà una giornata di profondo valore simbolico alla commemorazione del sessantesimo anniversario della Tragedia di Brema e alla memoria di Paolo Costoli, figura leggendaria dello sport fiorentino e simbolo indelebile della storia della Rari Nantes Florentia, ricordandone l’eredità umana e sportiva e i valori che ne hanno contraddistinto il percorso: passione, appartenenza, dedizione e senso di responsabilità.

La giornata si aprirà alle ore 14 con la deposizione di una corona in memoria di Paolo Costoli presso l’ingresso della Piscina Comunale a lui intitolata, in Piazza Berlinguer a Firenze, da parte del vice Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Pieri, accompagnato dal presidente del Comitato regionale FIN, Bresci e l’Assessora allo sport del comune di Firenze, Letizia Perini. Un gesto semplice e solenne, attraverso il quale istituzioni e mondo sportivo cittadino renderanno omaggio a un campione che ha scritto pagine indelebili della storia biancorossa, conquistando numerosi titoli e quattro scudetti con la calottina della Florentia.

LA TRAGEDIA DI BREMA rappresenta una delle pagine più dolorose e indelebili della storia dello sport italiano. Era il 28 gennaio 1966 quando un incidente aereo spezzò la vita di giovani atleti, dirigenti e tecnici della Nazionale italiana di nuoto e tuffi, in viaggio verso Brema per partecipare a un prestigioso trofeo internazionale che sarebbe stato trasmesso in Eurovisione.

A bordo di quell’aereo viaggiava anche Paolo Costoli, commissario tecnico di quella Italia, fiorentino, campione autentico e simbolo senza tempo della Rari Nantes Florentia.

Costoli non era soltanto un atleta straordinario, ma l’emblema di una generazione che viveva lo sport come passione, sacrificio e senso di appartenenza. Con la calottina biancorossa aveva conquistato quattro scudetti e numerosi titoli nazionali, contribuendo in modo determinante a scrivere alcune delle pagine più gloriose della storia gigliata.

Il ricordo della Tragedia di Brema proseguirà nel pomeriggio, nello scenario solenne del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, con l’evento promosso e organizzato dall’Assessora allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, dedicato alla celebrazione dello sport fiorentino e delle sue eccellenze.

Un appuntamento dal forte valore simbolico per la Rari Nantes Florentia, presente con i tre settori di eccellenza – nuoto, pallanuoto e nuoto artistico – non solo per la numerosa rappresentanza biancorossa accompagnata dal Presidente, Andrea Pieri , ma anche perché l’inizio dell’evento, fissato intorno alle ore 18:30, coincide idealmente con l’orario della Tragedia di Brema, avvenuta alle 18:50, rafforzando il legame profondo tra memoria, storia e identità del club.