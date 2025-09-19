Lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025: dove trovarla?

- Pubblicità -

In arrivo la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025: la card per gli acquisti di beni di prima necessità viene riconosciuta dai Comuni alle famiglie in difficoltà, in base all’elenco fornito dall’Inps. Anche per il 2025 il sostegno economico ammonta a 500 euro per nucleo familiare ed è utilizzabile fino al 28 febbraio 2026, ma bisognerà effettuare un pagamento entro il prossimo 16 dicembre, altrimenti il bonus spesa verrà azzerato. A chi ha già ricevuto l’aiuto l’anno scorso e rientra tra i beneficiari del 2025, la vecchia Carta Dedicata a Te sarà ricaricata.

Si può richiedere la Carta Dedicata a Te?

Chiariamo subito un dubbio frequente sulla Carta Dedicata a Te: non è possibile richiedere la card direttamente, ma sono i Comuni a pubblicare la graduatoria in base all’elenco dei beneficiari fornito dall’Inps. Dallo scorso 10 settembre l’istituto di previdenza ha individuato i nuclei familiari che rispettano i requisiti, incrociando la propria banca dati con quella delle varie amministrazioni e ha fissato le scadenze operative con il messaggio 2519. Adesso i Comuni avranno tempo fino al 10 ottobre per verificare la residenza di chi riceverà il bonus e anche l’assenza di altri sussidi locali incompatibili con la misura.

Possono godere del sostegno le famiglie con almeno 3 componenti (tutti iscritti all’anagrafe comunale), un Isee ordinario in corso di validità fino a 15.000 euro e che non usufruiscono di altri sussidi o sostegni al reddito (come ad esempio il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione o la disoccupazione).

Il possesso di questi requisiti però non comporta il riconoscimento automatico della Carta Dedicata a Te, perché i fondi sono limitati e la lista dell’Inps è una graduatoria, con priorità per famiglie con figli minorenni e Isee più basso. Per il 2025, la dotazione del Fondo Alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro.

Dove trovare le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025 e il ruolo dei Comuni

Per controllare la graduatoria, la lista dei beneficiari della Carta Dedicata a Te sarà pubblicata sui siti ufficiali dei singoli Comuni presumibilmente intorno al 30 ottobre 2025. Per trovare la lista è quindi necessario collegarsi al portale dell’amministrazione locale dove si risiede, cercare la sezione dedicata all’agevolazione e avere a portata di mano il protocollo DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ossia quella stringa di numeri e lettere che identifica la propria dichiarazione Isee. Le liste dei beneficiari infatti, per questione di privacy, riportano solo questo codice.

Per individuare in modo veloce l’eventuale inclusione nell’elenco il consiglio è quello di usare lo strumento della ricerca automatica che molti programmi mettono a disposizione oppure, da computer, sfruttare la combinazione di tasti Ctrl F (o command F per i Mac).

Come sapere se è tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025 e quando arriva?

L’elenco di chi ha diritto alla Carta Dedicata a Te 2025 è quindi stilato dall’Inps, mentre ai Comuni spetta il compito di comunicare ai beneficiari, dopo i dovuti controlli, le modalità di ritiro negli uffici postali della Postepay. Per chi ha già ricevuto in passato il contributo sarà ricaricata la vecchia card.

Dunque per sapere se si è in graduatoria ci sono 3 vie:

consultare gli elenchi sui siti dei Comuni a fine ottobre

a fine ottobre contattare gli uffici comunali

attendere la comunicazione ufficiale

La mancata inclusione tra i beneficiari dipende dall’Inps (ad esempio perché non si è fatta ancora una dichiarazione Isee aggiornata): per problemi e dubbi sull’assegnazione è necessario rivolgersi all’istituto previdenziale che ha pubblicato le istruzioni per i cittadini.

Cosa succede se avevo già la carta?

Chi ha già beneficiato l’anno scorso della Carta “Dedicata a Te” e possiede ancora i requisiti per il bonus spesa riceverà a settembre una ricarica di 500 euro sulla vecchia card. Se si fosse persa bisognerà rivolgersi agli sportelli delle Poste per un eventuale duplicato (qui spieghiamo come fare).