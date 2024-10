Carta Dedicata a Te smarrita: cosa fare e come recuperare il PIN

- Pubblicità -

Al via il “bonus spesa” per le famiglie in difficoltà economica con il ritorno della card prepagata che permette di comprare beni di prima necessità. In più quest’anno è possibile utilizzarla anche per fare rifornimento o per acquistare abbonamenti ai trasporti pubblici. Ma cosa fare se si è smarrita la Carta Dedicata a Te e come recuperare il PIN se si è dimenticato?

Come fare se si è smarrita la Carta Dedicata a Te?

A chi ha già goduto in passato di questo sostegno economico, i 500 euro di bonus spesa vengono accreditati sulla vecchia card. E allora come fare se si è smarrita la Carta Dedicata a Te? In questa situazione, come anche in caso di furto, prima di tutto va bloccata chiamando il numero verde 800.210.170 (+39.06.4526.3322 se ci si trova all’estero). In questo modo si impedisce che altri spendano il credito residuo della Carta Dedicata a Te, soprattutto se sono riusciti a recuperare il PIN perché il codice è stato conservato insieme alla card. Poi è necessario presentare denuncia alle autorità competenti.

A questo punto il titolare potrà andare in un qualsiasi ufficio postale per richiederne una nuova compilando un modulo. La nuova Carta Dedicata a Te, al posto di quella smarrita, sarà consegnata solo dopo che Postepay avrà verificato l’effettiva presentazione della denuncia: a quel punto, esibendo un documento di identità, sarà possibile ritirarla e sulla carta sostitutiva sarà trasferito il saldo disponibile. Se invece la carta fosse smagnetizzata o malfunzionante, è possibile chiedere la sostituzione in qualsiasi momento presso uno sportello.

Come recuperare il PIN della Carta Dedicata a Te se si è smarrito il codice

Nel caso che il PIN della Carta Dedicata a Te sia stato dimenticato, oppure sia stato smarrito il documento dov’è riportato il codice personale segreto, la procedura è più semplice. Basta rivolgersi agli sportelli di un qualsiasi ufficio di Poste Italiane e chiedere un duplicato. Restano poi validi i classici consigli: non scrivere il PIN sulla Carta Dedicata a Te e non conservarlo insieme alla stessa card, perché in caso sia smarrita o rubata potrebbe essere usata da altre persone.

