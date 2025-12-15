Ridemovi, a Firenze prezzi del bike sharing scontati per i residenti

- Pubblicità -

Dal 19 dicembre 2025 i residenti a Firenze e nella Città metropolitana potranno godere di prezzi e abbonamenti scontati al bike sharing gestito in città da RideMovi, sia per le bici a pedalata assistita, sia per quelle convenzionali. Si tratta di tariffe sperimentali, ha fatto sapere il Comune, per incentivare la mobilità sostenibile. Secondo l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio “con questi nuovi piani tariffari il bike sharing sarà più economico e arriverà a offrire ai fiorentini i prezzi più bassi d’Italia”. In più nel 2026 arriveranno 1.000 nuove bici elettriche e 400 a pedalata muscolare di nuova generazione, queste ultime dotate di marce.

I nuovi prezzi e abbonamenti per il bike sharing di RideMovi a Firenze

La prima novità, che riguarda le ebike elettriche a pedalata assistita è l’introduzione di nuovi abbonamenti riservati ai residenti a Firenze e nella Città metropolitana: “Time pass” da 30 corse in 30 giorni al costo di 30 euro, ossia 1 euro a viaggio, e un pacchetto da 90 minuti da usare in 30 giorni al costo di 16,99 euro.

Nuovi prezzi anche per l’abbonamento MoviFlex di RideMovi a 4,99 euro al mese e 1,50 euro a corsa per una durata massima di 15 minuti (la tariffa per i non residenti è 14,99 euro al mese e 1,60 euro a corsa). Sono previste agevolazioni anche per le biciclette tradizionali in sharing, a pedalata muscolare: l’abbonamento mensile costa 4,99 euro con una tariffa di 50 centesimi per i primi 20 minuti.

Come ottenere il coupon sconto

Per ottenere il coupon che dà diritto a questi prezzi agevolati, dal 19 dicembre 2025 sarà sufficiente caricare sull’app di RideMovi una foto del proprio documento di identità, per verificare la residenza nel Comune di Firenze e nel territorio della Città metropolitana di Firenze (ossia l’ex provincia).

Arriva una novità anche per gli abbonati al trasporto pubblico locale (autobus di Autolinee Toscane e tramvia di Firenze). Nel mese di dicembre 2025, grazie al coupon riservato agli abbonati al TPL, avranno a disposizione 100 minuti gratuiti di utilizzo del bike sharing con possibilità di rinnovo illimitato fino al 31 dicembre 2025.

Secondo i dati di RideMovi e del Comune, tra gennaio e novembre 2025 sono aumentati i noleggi di bici in sharing, in particolare delle ebike a pedalata assistita, con un +9,1%, passando da 1.349.386 a 1.472.180 viaggi.