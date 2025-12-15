martedì, 16 Dicembre 2025
Ridemovi, a Firenze prezzi del bike sharing scontati per i residenti

Il Comune e il gestore lanciano tariffe sperimentali per incentivare la mobilità leggera. Intanto sono in arrivo nuovi mezzi, anche bici con le marce

Ridemovi bike sharing Firenze
Foto di archivio (ufficio stampa Comune di Firenze)
di Redazione

-

Dal 19 dicembre 2025 i residenti a Firenze e nella Città metropolitana potranno godere di prezzi e abbonamenti scontati al bike sharing gestito in città da RideMovi, sia per le bici a pedalata assistita, sia per quelle convenzionali. Si tratta di tariffe sperimentali, ha fatto sapere il Comune, per incentivare la mobilità sostenibile. Secondo l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio “con questi nuovi piani tariffari il bike sharing sarà più economico e arriverà a offrire ai fiorentini i prezzi più bassi d’Italia”. In più nel 2026 arriveranno 1.000 nuove bici elettriche e 400 a pedalata muscolare di nuova generazione, queste ultime dotate di marce.

I nuovi prezzi e abbonamenti per il bike sharing di RideMovi a Firenze

La prima novità, che riguarda le ebike elettriche a pedalata assistita è l’introduzione di nuovi abbonamenti riservati ai residenti a Firenze e nella Città metropolitana: “Time pass” da 30 corse in 30 giorni al costo di 30 euro, ossia 1 euro a viaggio, e un pacchetto da 90 minuti da usare in 30 giorni al costo di 16,99 euro.

Nuovi prezzi anche per l’abbonamento MoviFlex di RideMovi a 4,99 euro al mese e 1,50 euro a corsa per una durata massima di 15 minuti (la tariffa per i non residenti è 14,99 euro al mese e 1,60 euro a corsa). Sono previste agevolazioni anche per le biciclette tradizionali in sharing, a pedalata muscolare: l’abbonamento mensile costa 4,99 euro con una tariffa di 50 centesimi per i primi 20 minuti.

Come ottenere il coupon sconto

Per ottenere il coupon che dà diritto a questi prezzi agevolati, dal 19 dicembre 2025 sarà sufficiente caricare sull’app di RideMovi una foto del proprio documento di identità, per verificare la residenza nel Comune di Firenze e nel territorio della Città metropolitana di Firenze (ossia l’ex provincia).

Arriva una novità anche per gli abbonati al trasporto pubblico locale (autobus di Autolinee Toscane e tramvia di Firenze). Nel mese di dicembre 2025, grazie al coupon riservato agli abbonati al TPL, avranno a disposizione 100 minuti gratuiti di utilizzo del bike sharing con possibilità di rinnovo illimitato fino al 31 dicembre 2025.

Secondo i dati di RideMovi e del Comune, tra gennaio e novembre 2025 sono aumentati i noleggi di bici in sharing, in particolare delle ebike a pedalata assistita, con un +9,1%, passando da 1.349.386 a 1.472.180 viaggi.

