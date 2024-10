Bike sharing gratis a Firenze per chi ha l’abbonamento al bus

- Pubblicità -

Due coupon per usare il servizio di bike sharing gratis a Firenze, se si ha un abbonamento del bus e della tramvia. Parte la nuova iniziativa del Comune per promuovere la mobilità alternativa e sostenibile. Il progetto prevede un periodo di uso gratuito delle bici “condivise” Ridemovi, sia convenzionali sia elettriche, per chi si sposta con i mezzi pubblici. “Il nostro obiettivo è andare a ridurre sempre di più le auto in circolazione dando alternative concrete ai cittadini e questo possiamo farlo con l’integrazione tramvia, trasporto su gomma, servizi come il bike sharing, che è fortemente utilizzato e gradito”, ha spiegato la sindaca Sara Funaro durante la presentazione del progetto.

Come ricevere il codice promozionale per usare gratis il bike sharing a Firenze

L’iniziativa è riservata a chi ha un abbonamento annuale, trimestrale o mensile di Autolinee Toscane. Funzionerà grazie a un codice promozionale per attivare un coupon sull’app Ridemovi: il buono permetterà di usare gratuitamente le e-bike elettriche per 60 minuti (entro 30 giorni dalla richiesta) e le bici muscolari senza limiti in un periodo di 30 giorni. Una volta scaduto il primo coupon, se ne potrà richiedere un secondo. Dopodiché il servizio tornerà a pagamento.

Ma come fare per attivare i viaggi gratis sul bike sharing di Firenze? Basta collegarsi al sito firenze-tpl.ridemoviapp.com e compilare il form con i propri dati (codice fiscale, indirizzo mail e numero di cellulare). Se si ha un abbonamento del bus, dopo le verifiche, Autolinee Toscane invierà via mail il codice promozionale, da inserire sull’app di RideMovi, riservata al titolare dell’abbonamento e quindi non cedibile a terzi. Il progetto andrà avanti fino a giugno 2025 ed è finanziato con 900mila euro, grazie a fondi che arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la promozione dei servizi di sharing mobility.

Il Bonus TPL 2024/2025

Sempre per promuovere l’uso di mezzi alternativi, nei mesi scorsi il Comune di Firenze ha rinnovato anche il Bonus TPL, che prevede abbonamenti annuali a 50 euro per gli studenti e per chi non è già abbonato. Adesso si aggiunge un nuovo tassello, i viaggi gratis con il bike sharing per chi ha un abbonamento al bus. “È una sperimentazione importante perché combina il successo di due iniziative come il bike sharing e il bonus TPL – ha detto l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – proseguendo su un obiettivo dichiarato dall’Amministrazione: offrire ai fiorentini una valida alternativa all’auto privata per gli spostamenti in città”.

Ad oggi sono stati quasi 10.600 cittadini che hanno fatto richiesta del Bonus TPL, per cui è possibile presentare domanda fino al 16 ottobre, mentre quest’anno oltre 6.000 spostamenti al giorno sono stati effettuati grazie al bikesharing per un totale di oltre 1.500.000 viaggi da gennaio ad oggi. “Combinare le due iniziative di successo, rappresenta un formidabile incentivo per l’intermodalità – ha aggiunto – Andremo avanti su questa strada: una mobilità diversa può davvero cambiare la città e la vita dei fiorentini”.